“JW Marriott Otel inşaatı durdurulsun”

Kent ve doğa savunucuları dün (9 Temmuz) İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Hacıosman kavşağında bulunan JW Marriott Otel inşaatının durdurulması ve yıkılması talebiyle bir araya geldi.

Ruhsatı daha önce Danıştay ve Bakanlık tarafından iptal edilen ve Sarıyer Belediyesi tarafından mühürlenen yapı, 1989 yılından beri kaba inşaat halinde.

Binanın 34 yıl boyunca yağmur suyu, rüzgâr gibi çeşitli hava olayları nedeniyle korozyona uğradığını vurgulayan kent ve doğa savunucuları, İstanbul İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün, Sarıyer Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda sessiz kaldıklarını belirtti.

Hak savunucuları eylemlerini sonlandırılırken otel projesinin inşaatı durdurulana dek, her hafta salı günü saat 19.00’da JW Marriott Otel inşaatı önünde nöbette olacaklarını duyurarak, İstanbul’daki tüm kent ve doğa savunucularını kendileriyle dayanışmaya çağırdılar.