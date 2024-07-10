“JW Marriott Otel inşaatı durdurulsun”
Kent ve doğa savunucuları dün (9 Temmuz) İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Hacıosman kavşağında bulunan JW Marriott Otel inşaatının durdurulması ve yıkılması talebiyle bir araya geldi.
Binanın 34 yıl boyunca yağmur suyu, rüzgâr gibi çeşitli hava olayları nedeniyle korozyona uğradığını vurgulayan kent ve doğa savunucuları, İstanbul İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün, Sarıyer Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda sessiz kaldıklarını belirtti.
Hak savunucuları eylemlerini sonlandırılırken otel projesinin inşaatı durdurulana dek, her hafta salı günü saat 19.00’da JW Marriott Otel inşaatı önünde nöbette olacaklarını duyurarak, İstanbul’daki tüm kent ve doğa savunucularını kendileriyle dayanışmaya çağırdılar.
“Rant tezgâhı”
Kuzey Ormanları Savunması’nın aktardığına göre, Sarıyer Kent ve Doğa Savunucuları’nın eylem sırasında okudukları basın açıklaması özetle şöyle:
“Sarıyer Kent ve Doğa Savunucuları; Sarıyer coğrafyasında halkın çıkarından yana olmayan her türlü yapılaşmaya, rant tezgahlarına, betonlaşmaya, halk sağlığını tehdit eden, hava kirliliği yaratan bütün sorumsuzluklara karşı kararlılıkla mücadeleyi sürdürüyor. Bu mücadele içindeki en önemli köşe taşı ise; bu arkamızdaki enkaz otelin yapımına karşı verdiğimiz haklı mücadeledir.
“Cesaretimizi ve gücümüzü artıran, duyarlı, aktif vatandaş desteğinin giderek büyümesidir. Aynı ilgi, alaka, işbirliği ve koordinasyonu İBB ve Sarıyer Belediyesi'nden de beklemek hakkımızdır.
“Yasanın etrafından dolaşarak işi kitabına uygun gösterme peşindeki bu otel zinciri; bir taraftan şirin gözüküp, tepkileri soğutmaya, bir taraftan da inşaatı sürdürmeye kararlı görünüyor. Tek hedefi rant ve kâr olanların; çevre, insan canı, ekosistem, kilitlenen ve hava kirliliği yaratan trafik, estetik gibi kaygılarının olmadığını biliyoruz. Ama bizim var.
“Depremde risk taşıdığı çeşitli raporlarla belirlenen bu yapının; İstanbul depremi kapıdayken sadece içinde yaşayanlar için bir toplu mezar olmayıp, olası deprem sonrasındaki hayati saatlerde çevre trafiğini bloke edeceği, ulaşımı engelleyip ek ölümlere neden olabileceği kaygılarını taşıyoruz. O yüzden ciğerimize saplanmış bu hançerin, daha önce de çeşitli vesilelerle belirttiğimiz gibi ivedilikle ve tamamen yıkılmasını talep ediyoruz.
“Makyaj sökümler çözüm olamaz. Rant şebekelerinin korkulu rüyası olmaya devam edeceğiz.”
Proje hakkında
Temeli 90’lı yıllarda iş insanı İsmet Uran tarafından atılan Sarıyer Hacıosman’daki otel inşaatı (o dönemki adıyla Grand Prestige Otel), Uran'ın 1995'te uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesiyle yarım kaldı. Ankara’da, inşaatlarında boyacılık yapan bir taşeron tarafından öldürülen Uran’ın beş yıldızlı, 1050 yatak kapasiteli otel projesi, yıllardır tamamlanmadı.
2016 yılında Sarıyer Belediyesi'nin sorumlu firma Uran Holding’e inşaatla ilgili uyarı yazısı göndermesine rağmen herhangi bir sonuç alınamadı.
2004'e kadar duran inşaatta ilk kez geçen sene (2023) yeniden çalışmalar başladı.
Sabah Gazetesi'nin 2003 yılında yayımlanan haberine göre, bünyesinde yaklaşık 20 şirket bulunan holdingin başına geçen Nermin Uran, tamamlandığında İstanbul’un en büyük ve en ünlü otellerinden biri unvanına sahip olacağını söylediği otelin yapımına bugüne dek yaklaşık "10 trilyon lira" harcadı.
Habere göre İsmet Uran, 68 kuşağının önde gelen temsilcilerindendi.
Celal Doğan, Cavit Kavak, Uluç Gürkan, Atilla Aksoy, Hasan Celal Güzel ve Ersin Salman gibi önemli isimlerin ön planda olduğu dönemde, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde öğrenci temsilciliği yaptı. Makine mühendisliği bölümünü bitiren Uran, 1974 yılında Uran Holding’i kurdu. (TY)