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DÜNYA
Yayın Tarihi: 15 Kasım 2023 11:44
 ~ Son Güncelleme: 15 Kasım 2023 11:45
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Justin Trudeau: Gazze'de bebek öldürmeye son verilmeli

İsrail'e çağrıdan bulunan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Dünya kadınların, çocukların, bebeklerin öldürülmesine tanık oluyor. Buna bir son verilmeli" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/15/justin-trudeau-gazze-de-bebek-oldurmeye-son-verilmeli.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Filistin-İsrail Savaşı 40'ıncı gününde sürerken, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırılarına bir tepki de Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan geldi.

Kanada merkezli Straitstimes'ta yer alan habere göre Başbakan Trudeau dün (14 Kasım) yaptığı açıklamada kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nde "kadınların, çocukların ve bebeklerin öldürülmesine" son verilmesi gerektiğini söyledi.

Trudeau: Dünya tanık oluyor

British Columbia eyaletinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Trudeau, "İsrail hükümetini azami itidal göstermeye çağırıyorum. Dünya izliyor, televizyonda, sosyal medyada - doktorların, aile üyelerinin, hayatta kalanların, ebeveynlerini kaybeden çocukların ifadelerini duyuyoruz" dedi.

Gazze'ye yönelik saldırıları işaret eden Trudeau, "Dünya kadınların, çocukların, bebeklerin öldürülmesine tanık oluyor. Buna bir son verilmeli" ifadelerini kullandı.

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Trudeau ayrıca Hamas'ın Filistinlileri "canlı kalkan olarak kullanmaktan" vazgeçmesi ve elindeki tüm esirleri serbest bırakması gerektiğini söyledi.

Kanadalı başbakan, yaklaşık 350 Kanada vatandaşının Gazze'den tahliye edildiğini de sözlerine ekledi.

Netanyahu: Uygarlık güçleri İsrail'i desteklemeli

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise X hesabında yaptığı paylaşımla Trudeau'ya yanıt verdi.

"Sivilleri kasıtlı olarak hedef alan İsrail değil, Holokost'tan bu yana Yahudilere uygulanan en büyük vahşette sivillerin kafasını kesen, yakan ve katleden Hamas'tır" diyen Netanyahu şu ifadelerde bulundu:

"İsrail sivilleri tehlikeden uzak tutmak için her şeyi yaparken, Hamas da onları tehlikede tutmak için her şeyi yapıyor. İsrail Gazze'deki sivillere insani koridorlar ve güvenli bölgeler sağlarken, Hamas onların silah zoruyla bölgeden ayrılmalarını engelliyor. Sivillerin arkasına saklanarak sivilleri hedef almak gibi çifte bir savaş suçu işlediği için sorumlu tutulması gereken İsrail değil, Hamas'tır. Uygarlık güçleri Hamas barbarlığını yenmesi için İsrail'i desteklemelidir."

(NT)

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
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Filistin-İsrail Savaşı Justin Trudeau binyamin netanyahu
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