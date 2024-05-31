Jüri, Trump'ı "sus payı ödemesi" davasında 34 suçlamanın hepsinden suçlu buldu

Aktris Stormy Daniels'e "sus payı" ödediğine ilişkin ticari kayıtları tahrif iddiasıyla yargılanan 77 yaşındaki eski ABD Başkanı Donald Trump, ülke tarihinde adi suçtan suçlu bulunan ilk başkan olarak tarihe geçti.

New York Bölge Mahkemesinde jüri Perşembe günü (TSİ gece yarısına doğru) Trump'ın aktris Daniels'ın aralarında geçenler konusunda susmasını sağlamak üzere yapılan ödemeyi gizlemek için iş kayıtlarını tahrif etmekten üzerine atılı 34 suçlamayla ilgili ilk yargılamada jüri tarafından suçlu bulundu.

Karar, Trump'ın 5 Kasım'da Demokrat Başkan Joe Biden ile yarışmak üzere partisi tarafından resmen aday ilan edileceği Milwaukee'deki Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kurultayı'ına bir kaç hafta kala açıklandı.

12 üyeli jüri, Manhattan'daki mahkemede beş hafta süren duruşmanın ardından iki gün süren 11 saatlik değerlendirmeden sonra kararını açıkladı.

Trump neyle suçlanıyordu?

Trump, Başkan olduğu 2016 seçimleri arifesinde, aktris Stormy Daniels'le para karşılığı birlikte olduğu iddiasının siyasal açıdan ölümcül olabileceği kaygısıyla Daniels'in susmasını sağlamak üzere avukatı Michael Cohen'e 130 bin dolar aktarıldığını örtmek maksadıyla ticari kayıtlarında tahrifat yapmakla suçlanıyordu.

Gerçek adı Stephanie Clifford olan Stormy Daniels duruşmada, mahkemeye o tarihte evli olan Trump'la 2006'da yaşadığı ilişkiyi ayrıntılı bir şekilde anlattı ve ifadeleri kayıtlara geçti.

Savcılar, iddianmede "sus payı" ödendiğinin ve "sus payı" ödendiğinin yasayı çiğneyerek gizlenmesinin seçmenlerinin Trump'ın gerçek yaşantısını bilmesini engellemeye yönelik daha büyük bir suçun parçası olduğunu ortaya koyarken Trump'ın avukatları eski ABD Başkanını "seçimi etkilemeye çalışmanın" suç değil "demokrasi" icabı olduğunu ve eski başkanın yanlış bir şey yapmadığını söyleyerek savundular.

Duruşma, kamuoyunun dikkatini Trump'ın Biden'a karşı giriştiği seçim kampanyasından uzaklaştırıken eski başkan mahkeme salonu dışında kameralar önünde yaptığı günlük konuşmalarla bir siyasi mağdur profili çizerek medyanın dikkatini çekme çabası içinde oldu.

Jüri üyelerinin kimlikleri gizli

Davada Trump'ın suçlu olup olmadığına karar veren 12 jüri üyesinin kimlikleri gizli tutuldu. Bu uygulamaya ABD'de ender olarak mafya üyeleri veya şiddet suçlarından yargılanan sanıkların yer aldığı davalarda raslanıyor.

Trump duruşma boyunca Daniels'le alay ettikten sonra ilişkiyi inkar etmişti.

Jürinin kararından sonra Cumhuriyetçi eski başkan ve yeni başkan adayının hapis cezasına çarptırılması ya da denetimli serbestlikten yararlanması mümkün. Teorik olarak, ticari kayıtlardaki her tahrifat için dört yıla kadar hapse mahkum edilebilir. Ancak hukukçular "ilk suç"u olması dolayısıyla yargıcın Trump'ı cezaevine göndermesi olasılığının zayıf olduğu görüşünde.

Ceza da alsa aday olabilir

ABD yasaları bir hükümlünün Başkan adayı olmasını engellemiyor. Dolayısıyla aldığı ceza kesinleşse de Trump'ın Biden'a karşı aday olarak seçime girmesi önünde hukuki bir engel olmayacak

İtirazın tamamlanması aylar sürebilir.

Başkanlığı kazanması halinde, davanın federal hükümet tarafından değil, adını yalnızca valinin temize çıkarabileceği New York eyaleti tarafından açıldığı göz önüne alındığında, kendisini affedemeyecek.

Trump bu dava dışında Biden'ın kazandığı 2020 seçimlerinin sonuçlarını tersine çevirmek için komplo kurmak ve Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra gizli belgeleri istiflemekle ilgili ayrı ayrı federal ve eyalet düzeyinde suçlamalarla da karşı karşıya.

(AEK)