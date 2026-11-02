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KADIN
YT: Yayın Tarihi: 02.11.2026 09:25 2 Kasım 2026 09:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.11.2026 09:41 2 Kasım 2026 09:41
Okuma Okuma:  4 dakika

"Jülide Kural Yalnız Değildir”: Kadınlar imzaya çağırdı

Kampanya metninde, Jülide Kural’ın özel yaşamının kamuoyu önünde sorgulanmasına ve itibarsızlaştırılmaya çalışılmasına tepki gösterildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"Jülide Kural Yalnız Değildir”: Kadınlar imzaya çağırdı
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Sanatçı Kadir İnanır’ın yaşamını yitirmesinin ardından Jülide Kural’a yönelik cinsiyetçi saldırılar ve hakaretlere karşı “Jülide Kural Yalnız Değildir” başlıklı dayanışma kampanyası başlatıldı. Kampanyayı başlatan kadınlar, Kural’la dayanışma göstermek için herkesi imza vermeye çağırdı.

Kampanyaya imza ile destek vermek için burayı tıklayabilirsiniz.

Kampanya metninde, Jülide Kural’ın özel yaşamının kamuoyu önünde sorgulanmasına ve itibarsızlaştırılmaya çalışılmasına tepki gösterildi.

Bir kadının saygınlığının medeni durumuna bağlı olmadığının vurgulandığı metinde, Kural’ın yalnızca Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı olmadığı, kendi emeği, birikimi ve sanatçı kimliğiyle toplumsal yaşamda yer edindiği belirtildi.

Kural’ın hayat arkadaşını kaybettiği ve yas tuttuğu bir dönemde saldırılara maruz bırakılmasına dikkat çekilen açıklamada, yasın kişisel bir süreç olduğu ve kimsenin bir başkasının nerede, nasıl ve ne kadar süreyle yas tutacağına karar veremeyeceği ifade edildi.

İnsanların kişilik haklarını ve mahremiyetini hiçe sayan, dedikoduları ve doğruluğu bilinmeyen iddiaları toplumsal linçe dönüştüren anlayışın kınandığı metinde, Kadir İnanır’ın anısına ve Jülide Kural’ın yasına saygı gösterilmesi istendi.

Kampanya metninin sonunda imzacı kadınlar, Jülide Kural’la dayanışma içinde olduklarını belirterek herkesi kişilik haklarına, özel yaşamın mahremiyetine ve Kural’ın yasına saygı göstermeye çağırdı.

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İmzaya çağrı metninin tamamı şöyle:

" Jülide Kural Yalnız Değildir!

Sanatçı Kadir İnanır'ın yaşamını yitirmesinin ardından, sanatçı Jülide Kural'a yönelik sürdürülen cinsiyetçi saldırıları ve hakaretleri kabul etmiyoruz.

Bir kadının özel yaşamının kamuoyu önünde sorgulanmasını ve kendisinin itibarsızlaştırılmaya çalışılmasını reddediyoruz.

Hiçbir kadının saygınlığı medeni durumuna bağlı değildir. Jülide Kural, yalnızca Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı değil; kendi emeği, birikimi ve sanatçı kimliğiyle toplumsal yaşamda yer edinmiş bir kadındır.

Üstelik bütün bunlar, hayat arkadaşını kaybetmiş bir kadının yas tuttuğu günlerde yaşanıyor. Yas, herkesin kendi hissettiği biçiminde ve kendi iç zamanında yaşadığı insani bir süreçtir. Bir insanın nerede, nasıl ve ne kadar süreyle yas tutacağına başkaları karar veremez. Yas tuttuğu günlerde bir kadını kendisini savunmak zorunda bırakmak kabul edilemez bir hoyratlıktır.

İnsanların kişilik haklarını ve mahremiyetini kamuoyu önünde hiçe sayan, dedikoduları ve doğruluğu bilinmeyen iddiaları dolaşıma sokarak bunları toplumsal linçe dönüştüren anlayışı kınıyoruz.

Yaşamını yitiren bir sanatçının anısına ve hayat arkadaşının yasına gösterilmesi gereken saygının, özel yaşamları üzerinden yürütülen tartışmalarla gölgelenmesini kabul etmiyoruz.

Biz aşağıda imzası bulunan kadınlar, Jülide Kural'la dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyor; herkesi kişilik haklarına, özel yaşamın mahremiyetine, Kadir İnanır'ın anısına ve Jülide Kural'ın yasına saygı göstermeye davet ediyoruz."

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Ne olmuştu?

Oyuncu Kadir İnanır’ın 26 Haziran 2026’da yaşamını yitirmesinin ardından sanatçı Jülide Kural’a İnanır’ın yeğeni Levent İnanır miras hakkı üzerinden sözlü saldırdı.

Kural’ın özel yaşamı, İnanır’la birlikteliği ve yas süreci de kamuoyunun gündemine taşındı.

Kadir İnanır’ın 2022 yılında noter huzurunda hazırlattığı vasiyetnamesinde mal varlığını uzun yıllardır birlikte olduğu Jülide Kural’a bıraktığı ortaya çıktı. Vasiyetin açıklanmasının ardından İnanır’ın yeğeni Levent İnanır, dayısının sağlık sorunları nedeniyle vasiyetnameyi hazırladığı sırada irade sorunu yaşadığını öne sürerek hukuki yollara başvuracaklarını söyledi.

Jülide Kural, T24’ten Sibel Yükler’e yaptığı açıklamada hem miras iddialarına hem de kendisine yönelik söylemlere yanıt verdi. İnanır’ın büyük bir servete sahip olduğu iddiasının doğru olmadığını belirten Kural, mal varlığının birlikte yaşadıkları ev, üç eski otomobil ve bankadaki bir miktar birikimden ibaret olduğunu söyledi.

Kural, İnanır’la evlenmemelerinin kendi tercihi olduğunu belirterek birlikteliklerinin hukuki bir statüden değil, sevgi, güven ve ortak yaşam iradesinden beslendiğini söyledi. Kendisinin bağımsız bir kadın olarak emeği ve kişiliğiyle var olduğunu vurgulayan Kural, gerçek dışı iddialar ve kişilik haklarına yönelik saldırılar karşısında hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

Yas tutma biçimi de tartışma konusu yapıldı

Levent İnanır’ın, Jülide Kural’ın Kadir İnanır’ın ölümünden bir hafta sonra Bodrum’a tatile gittiği yönündeki açıklamaları da tartışmalara neden oldu. Kural ise bu iddiayı reddederek İnanır’ın mezarıyla ilgilenmek için üç hafta İstanbul’da kaldığını, ardından Bodrum’a tatil için değil, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle psikolojik destek almak amacıyla gittiğini açıkladı.

Kural, kendisi hakkında yapılan rencide edici açıklamalar ve hakaretler nedeniyle hukuki süreç başlatacağını da söyledi.

Müjde Ar’dan Jülide Kural’a destek

Tartışmalara sanatçı Müjde Ar da tepki gösterdi. T24’ten gazeteci Sibel Yükler’e konuşan Ar, Kadir İnanır ile Jülide Kural’ın 20 yılı aşkın birlikteliklerine tanıklık ettiğini belirterek Kural’a yönelik saldırılara karşı çıktı.

Ar, “Jülide Kural korkunç bir şekilde kadına şiddet sarmalının içine düşürüldü. Kadınlar olarak onun daha fazla incinmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi. Ar, kamuoyunu Kural’ın maruz kaldığı saldırıların meşrulaştırılmasına izin vermemeye çağırdı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Jülide Kural kadir inanır kadın sanatçı sanatçılara destek
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