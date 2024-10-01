Julian Assange: Yerine getirilemeyen adalet yerine özgürlüğümü seçtim

Çoğunluğu ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayımlayan WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange, yıllar süren hapis sürecinin ardından ilk kez kamuoyuna açıklamada bulundu.

Strazburg’taki Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde (PACE) konuşan Assange, "gazetecilik suçu işlediğini kabul ettiği için salıverildiğini" belirtti.

Assange, adalet sistemine işaret ederek "Açıkçası sistem işlediği için özgür değilim. Yıllarca hapis yattıktan sonra özgürüm çünkü gazetecilik suçunu kabul ettim." dedi.

ABD ile "casusluk suçunu kabul etmesi" karşılığında vardığı anlaşmanın ardından salıverilen Assange, "sonunda yerine getirilemeyen adalet yerine özgürlüğü seçtiğini" söyledi.

Assange, ABD ile yaptığı anlaşmada, ABD hükümetine karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurmayacağı ve Bilgi Edinme Özgürlüğü yasasını işletmeyeceği şartının koşulduğunu dile getirerek, "Benim için adaletin önüne geçildi." diye konuştu.

Davayı sonuna kadar sürdürseydi hayatının daha uzun yıllarını demir parmaklıklar ardında geçireceğini anlatan Assange, ev hapsinde, Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinde ve aynı kentteki Belmarsh Hapishanesi'nde son 14 yılını kaybettiğini dile getirdi.

Kaybettiği yıllar boyunca, "daha fazla cezasızlık, daha fazla gizlilik ve doğruyu söyleyenlere karşı daha fazla misillemenin” olduğunu gözlemlediğini ifade eden Assange, "İfade özgürlüğü ve bundan doğan her şey karanlık bir kavşakta." ifadesini kullandı.

Assange, "Özgürlük ışığının sönmemesi, çoğunluğun sesinin azınlığın çıkarıyla susturulmaması ve gerçeğin peşinden gitmeye devam etmek için herkesi üzerine düşeni yapmaya" çağırdı.

Gazeteciliğin bir suç değil aksine "özgür ve bilgili bir toplumun temel direği" olduğunu vurgulayan Assange, gazetecilerin de işlerini yaptıkları için soruşturulmaması gerektiğini kaydetti.

Julian Assange: WikiLeaks'in kurucusu için son 14 yıl nasıl geçti?

(HA)