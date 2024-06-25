ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 25 Haziran 2024 03:42
 ~ Son Güncelleme: 25 Haziran 2024 10:19
2 dk Okuma

Julian Assange özgür

Julian Assange, pazartesi öğleden sonra Stansted Havalimanı'nda serbest bırakılarak Avustralya'ya doğru yola çıktı. Wikileaks, baş editörlerinin, BM'ye kadar varan küresel kampanya sayesinde ABD ile varılan bir özel anlaşma sonucu özgürlüğüne kavuştuğunu açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Julian Assange özgür
Julian Assange kendisini Avustralya'ya götürecek uçağa yürürken/@Stella_Assange

Wikileaks kurucusu Julian Assange 1901 gündür tutuklu olduğu Belmarsh yüksek güvenlikli cezaevinden 24 Haziran sabahı salıverildi. 

Haberi veren Wikileaks X hesabı, Londra'daki Yüksek Mahkemenin kefaletle salıverilmesi kararı ardından Assange'ın pazartesi öğleden sonra Stansted Havalimanı'nda serbest bırakıldığını ve bir uçakla İngiltere'den ayrıldığını yazdı.

Eşi Stella, X hesabından Julian'ın Avustralya'ya doğru uçmakta olduğunu duyurdu.  

 

Julian Assange, Londra Stansted Havalimanı'nda Avustralya yolculuğuna hazırlanırken

Julian Assange: WikiLeaks'in kurucusu için son 14 yıl nasıl geçti?
Julian Assange: WikiLeaks'in kurucusu için son 14 yıl nasıl geçti?
22 Şubat 2024

Wikileaks, Assange'ın özgürlüğünü kazanmasını, "taban hareketini örgütleyenleri, basın özgürlüğü kampanyası yürütenleri, parlamenterleri, siyasal yelpazenin her kesiminden liderleri kapsayan, Birleşmiş Milletler'e kadar uzanan küresel bir kampanyanın sonucu" olarak değerlendirdi.

Wikileaks, "bu [kampanyanın] ABD Adalet Bakanlığı ile uzun süreli müzakereler için alan yarattı[ğını] ve henüz resmi olarak sonuçlandırılmamış bir anlaşmaya yol açtı[ğını]" açıkladı ve "En kısa sürede daha fazla bilgi sağlayaca[klarını]" ifade etti.

Assange'ın "günde 23 saat tecrit edilmiş edilmiş 2x3 metrelik bir hücrede beş yıldan aşkın kalmasının ardından, kısa zamanda, eşi Stella Assange ve babalarını yalnızca parmaklıklar arkasından tanıyan çocuklarıyla yeniden bir araya gelece[ğini]" belirten açıklamada WikiLeaks, kuruluşun "hükümet yolsuzlukları ve insan hakları ihlalleriyle ilgili çığır açıcı haberler yayınladığını ve iktidar sahiplerini eylemlerinden sorumlu tuttu[ğunu]" ve "Julian'ın baş editör olarak bu ilkeler ve halkın bilgi edinme hakkı için ağır bedeller ödedi[ğini]" vurguladı.

Wikileaks'in açıklaması, "Avustralya'ya döndüğünde yanımızda olan, bizim için savaşan ve onun özgürlüğü için verdiği mücadeleye sonuna kadar bağlı kalan herkese teşekkür ediyoruz. Julian'ın özgürlüğü bizim özgürlüğümüzdür." diye son buldu. 

(AEK)

julian assange wikileaks ifade özgürlüğü
Sayfa Başına Git