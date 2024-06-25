Julian Assange özgür

Wikileaks kurucusu Julian Assange 1901 gündür tutuklu olduğu Belmarsh yüksek güvenlikli cezaevinden 24 Haziran sabahı salıverildi.

Haberi veren Wikileaks X hesabı, Londra'daki Yüksek Mahkemenin kefaletle salıverilmesi kararı ardından Assange'ın pazartesi öğleden sonra Stansted Havalimanı'nda serbest bırakıldığını ve bir uçakla İngiltere'den ayrıldığını yazdı.

Eşi Stella, X hesabından Julian'ın Avustralya'ya doğru uçmakta olduğunu duyurdu.

Julian Assange, Londra Stansted Havalimanı'nda Avustralya yolculuğuna hazırlanırken

Julian Assange: WikiLeaks'in kurucusu için son 14 yıl nasıl geçti?

Wikileaks, Assange'ın özgürlüğünü kazanmasını, "taban hareketini örgütleyenleri, basın özgürlüğü kampanyası yürütenleri, parlamenterleri, siyasal yelpazenin her kesiminden liderleri kapsayan, Birleşmiş Milletler'e kadar uzanan küresel bir kampanyanın sonucu" olarak değerlendirdi.

Wikileaks, "bu [kampanyanın] ABD Adalet Bakanlığı ile uzun süreli müzakereler için alan yarattı[ğını] ve henüz resmi olarak sonuçlandırılmamış bir anlaşmaya yol açtı[ğını]" açıkladı ve "En kısa sürede daha fazla bilgi sağlayaca[klarını]" ifade etti.

Assange'ın "günde 23 saat tecrit edilmiş edilmiş 2x3 metrelik bir hücrede beş yıldan aşkın kalmasının ardından, kısa zamanda, eşi Stella Assange ve babalarını yalnızca parmaklıklar arkasından tanıyan çocuklarıyla yeniden bir araya gelece[ğini]" belirten açıklamada WikiLeaks, kuruluşun "hükümet yolsuzlukları ve insan hakları ihlalleriyle ilgili çığır açıcı haberler yayınladığını ve iktidar sahiplerini eylemlerinden sorumlu tuttu[ğunu]" ve "Julian'ın baş editör olarak bu ilkeler ve halkın bilgi edinme hakkı için ağır bedeller ödedi[ğini]" vurguladı.

Wikileaks'in açıklaması, "Avustralya'ya döndüğünde yanımızda olan, bizim için savaşan ve onun özgürlüğü için verdiği mücadeleye sonuna kadar bağlı kalan herkese teşekkür ediyoruz. Julian'ın özgürlüğü bizim özgürlüğümüzdür." diye son buldu.



(AEK)