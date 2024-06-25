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Yayın Tarihi: 25 Haziran 2024 21:31
 ~ Son Güncelleme: 26 Haziran 2024 09:59
2 dk Okuma

WIKILEAKS KURUCUSU SAIPAN'DA

Julian Assange bir ABD mahkemesi önünde "suçunu kabul edip" serbest bırakıldı

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, ABD'yle yaptığı anlaşma gereği mahkemeye giderek hakkındaki bir suçlamayı resmi olarak kabul etti. Mahkeme Assange'ın derhal serbest kalmasına hükmetti. Assange ülkesi Avustralya'ya doğru yola çıktı.

Sydney

Sydney
Görseli Büyüt
Julian Assange bir ABD mahkemesi önünde "suçunu kabul edip" serbest bırakıldı
Julian Assange ve eşi Stella Saipan yolunda Bangkok üzerinde/Wikileaks

Wikileaks kurucusu Julian Assange, ABD yetkilileriyle yaptığı, hakkındaki yalnızca bir suçlamayı kabul ederek serbest kalmasına ve ülkesi Avustralya'ya dönmesine olanak tanıyan anlaşma sonrası, 26 Haziran'da yerel saatle 09.00'da (TSİ 01.00) ABD'ye bağlı Kuzey Mariana Adaları'ndaki Saipan Adası mahkemesine gitti.

Assange'a duruşma sırasında Avustralya eski başbakanı ve halen ABD Büyükelçisi olan Kevin Rudd da eşlik etti.

Assange anlaşma gereği mahkemede, hakkındaki "ABD'nin gizli ulusal savunma belgelerini elde etmek için komplo kurmak ve ifşa etmek" suçunu işlediğini itiraf etti.

Yargıç, İngiltere'de hapishanede kaldığı sürenin karşılığında Assange'ın derhal serbest bırakılmasına karar verdi ve Assange'a ​​"Bu mahkeme salonundan özgür bir adam olarak çıkabileceksiniz" dedi.

Julian Assange özgür
Julian Assange özgür
25 Haziran 2024

Assange'ın, özgürlük kampanyasını yürüten uluslararası ittifak ve ABD hükümeti arasında varılan anlaşma uyarınca tek bir suçlamayı kabul etmesi ve hapiste geçirdiği sürenin suçlamanın gerektirdiği ceza miktarını karşılaması dolayısıyla ABD ile arasındaki adli ihtilafın son bulması kararlaştırılmıştı.

Saipan neresi?

Saipan, Batı Pasifik'te Guam'ın yaklaşık 70 km kuzeyinde başlayan ve 14 adaya yayılan Kuzey Mariana Adaları'nın (NMI) başkenti. 

Kuzey Mariana Adaları, Guam veya Porto Riko gibi, ABD'nin tam bir eyalet statüsüne sahip olmayan bir idari birimi. Adalarda yaşayan yaklaşık 51 bin kişi ABD yurttaşı olmakla birlikte  başkanlık seçimlerinde oy kullanma hakkından yoksun. Ancak, Saipan'da ABD Bölge Mahkemeleri yer alıyor ve Assange Çarşamba günü yerel saatle sabah 9'da (TSİ 02:00) ABD mahkemesi önüne çıktı. 

ABD'li savcılar, Assange'ın Avustralya'ya yakın bir mahkemede ifade vermeye hazır olduğunu ancak Kuzey Amerika'ya gitmek istemediğini belirtmişlerdi. Saipan, Assange'ın memleketi Avustralya'ya, yaklaşık 3.000 km (1.800 mil) mesafede, sonraki en yakın merkez Hawaii iki kat daha uzakta. 

Saipan'da ne oldu?

Reuters'in haberine göre, Sydney Üniversitesi hukuk fakültesi profesörü Emily Crawford, Assange'ın "ABD yasalarına göre getirilen suçlamalarla yüzleşmek zorunda" olduğunu söyledi. 

ABD'li savcılar, Assange'ın, şu ana kadar çekmiş olduğu beş yılı aşkın (62 ay) hapis cezası karşılığında, "gizli ABD ulusal savunma belgelerini ele geçirme ve ifşa için komplo kurma" kapsamında tek bir suçu üstlenmeyi kabul ettiğini açıkladı.

(AEK)

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