Julian Assange bir ABD mahkemesi önünde "suçunu kabul edip" serbest bırakılacak

Wikileaks kurucusu Julian Assange, özgürlük kampanyasıyla ABD hükümeti arasında varılan mutabakat uyarınca ABD yargısının tutuklama kararından bir kerede ve tamamen kurtulmak üzere, Avustralya'ya en yakın ABD toprağı olan Saipan adasında duruşmaya çıkmaya hazırlanıyor.

Julian Assange özgür

Reuters, kumsalları ve İkinci Dünya Savaşı enkazlarıyla bilinen tropik Pasifik adası Saipan'ın, Julian Assange'ın 14 yıllık adli serüveninin son sahnesine ev sahipliği yapacağını yazdı.



Assange'ın, Saipan'daki mahkemede yarın (Çarşamba) tutuklama kararlarının kaldırılıp memleketi Avustralya'ya dönmesini sağlayacak savunma anlaşması uyarınca tek bir suçlamayı kabul etmesi ve hapiste geçirdiği sürenin suçlamanın gerektirdiği ceza miktarını karşılaması dolayısıyla ABD ile arasındaki adli ihtilafın son bulması bekleniyor.

Saipan neresi?

Saipan, Batı Pasifik'te Guam'ın yaklaşık 70 km kuzeyinde başlayan ve 14 adaya yayılan Kuzey Mariana Adaları'nın (NMI) başkenti.

Kuzey Mariana Adaları, Guam veya Porto Riko gibi, ABD'nin tam bir eyalet statüsüne sahip olmayan bir idari birimi. Adalarda yaşayan yaklaşık 51 bin kişi ABD yurttaşı olmakla birlikte başkanlık seçimlerinde oy kullanma hakkından yoksun. Ancak, Saipan'da ABD Bölge Mahkemeleri yer alıyor ve Assange Çarşamba günü yerel saatle sabah 9'da (TSİ 02:00) yargıç önüne çıkacak.



ABD'li savcılar, Assange'ın Avustralya'ya yakın bir mahkemede ifade vermeye hazır olduğunu ancak Kuzey Amerika'ya gitmek istemediğini belirtti. Saipan, Assange'ın memleketi Avustralya'ya, yaklaşık 3.000 km (1.800 mil) mesafede, sonraki en yakın merkez Hawaii iki kat daha uzakta.

Saipan'da ne olacak?

Reuters'in haberine göre, Sydney Üniversitesi hukuk fakültesi profesörü Emily Crawford, Assange'ın "ABD yasalarına göre getirilen suçlamalarla yüzleşmek zorunda" olduğunu söyledi.



ABD'li savcılar, Assange'ın, şu ana kadar çekmiş olduğu beş yılı aşkın (62 ay) hapis cezası karşılığında, "gizli ABD ulusal savunma belgelerini ele geçirme ve ifşa için komplo kurma" kapsamında tek bir suçu üstlenmeyi kabul ettiğini açıkladı.



Buna göre, yargıcın savunmasını onaylaması halinde Assange'ın duruşmanın ardından Avustralya'ya dönmesi bekleniyor.

(AEK)