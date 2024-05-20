Julian Assange, 'ABD'ye iadeye karşı' itiraz hakkını kazandı

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın, ABD'ye iade davasına karşı temyiz başvurusu yapabileceğine hükmetti.

Yüksek Mahkemede bugün görülen davada, ABD'nin Assange hakkında İngiltere'ye verdiği "idam edilmeyeceği ve eşit yargılanacağı" yönündeki güvenceler ele alındı.

Mart ayında, bir ay içinde söz konusu güvenceler verilmesi halinde ABD'ye iade davasını ele alacağını açıklayan Yüksek Mahkeme, bugünkü duruşmada Assange'ın güvenceleri göz önünde bulundurarak iade talebini temyiz mahkemesine götürebileceğine hükmetti.

Yüksek Mahkeme, Assange'ın hukuk önünde eşit olmayacağı yönündeki endişelerin temyize taşınabileceğini de belirtti.

Avukatlar, Avustralya vatandaşı Assange'ın ABD vatandaşlarıyla eşit muamele göremeyeceğini iddia etmişti.

Assange'ın idam edilmeyeceği güvencesine de değinen avukatlar, bu güvencenin siyasiler tarafından verildiğini, güvence verme yetkisinin ABD yargısında olduğunu belirtmişti.

Stella Assange: Bu davadan vazgeçilmeli

İnsan hakları aktivisti ve avukat olan Assange’nin eşi Stella Assange duruşmanın ardından mahkeme binası önünde basın açıklaması yaptı.

Davayı "saldırgan" olarak niteleyen Assange, "Demokratik ilkelerimize aykırıdır. Bilme hakkımızı rencide etmektedir. Bu her yerdeki gazetecilere yönelik saldırıdır." dedi.

Mahkemenin ABD'ye iade davasına karşı temyiz başvurusu yapabileceği kararına ilişkin olarak Assange, kararın doğru olduğunu ve ailesini rahatlattığını dile getirdi.

"Fakat bu daha ne kadar devam edebilir? En büyük oğlumuz 7 yaşına yeni girdi. Babalarıyla ilgili tüm anıları Belmarsh Cezaevi'nin ziyaret bölümünde” diye de ekledi.

Eşinin iyi gazetecilik yaptığı için hapiste olduğu ifade eden Assange, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Julian Assange Yolsuzluğu ifşa ettiği için, cezasız kalan savaşlarda masum insanların uğradığı ihlalleri ortaya çıkardığı için ve bu cezasızlığın üstüne bir de bu cezasızlığı kamuoyuna duyuran adamın peşine düştüğü için hapiste. ABD Başkanı Joe Biden yönetimi bu utanç verici davayla arasına mesafe koymalı. Bunu ilk günden itibaren yapmalıydı ancak doğru olanı yapmak için zamanı tükeniyor olabilir. Burada ne yapılması gerektiğini herkes görebilir. Julian serbest bırakılmalı. Davadan vazgeçilmeli. Kendisine tazminat ödenmeli ve Nobel Ödülü verilmeli."

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(HA)