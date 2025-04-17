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Yayın Tarihi: 17 Nisan 2025 14:07
 ~ Son Güncelleme: 17 Nisan 2025 14:13
2 dk Okuma

Judith Butler’ın yeni kitabı Türkçede: Kim Korkar Toplumsal Cinsiyetten?

Ezgi Sarıtaş’ın çevirisiyle Metis Yayınları tarafından yayımlanan kitap, yarın itibarıyla tüm kitapçılarda okurla buluşacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Judith Butler’ın yeni kitabı Türkçede: Kim Korkar Toplumsal Cinsiyetten?

Dünyaca ünlü düşünür Judith Butler’ın son çalışması "Who’s Afraid of Gender?", Türkçeye “Kim Korkar Toplumsal Cinsiyetten?” adıyla çevrildi.

Ezgi Sarıtaş’ın çevirisiyle Metis Yayınları tarafından yayımlanan kitap, 18 Nisan itibarıyla tüm kitapçılarda okurla buluşacak.

Butler, bu çalışmasında toplumsal cinsiyet kavramının nasıl bir akademik terim olmaktan çıkıp, günümüzün en büyük politik ve ideolojik çatışmalarının merkezine yerleştiğini tartışıyor. ABD’den Brezilya’ya, Türkiye’den Rusya’ya kadar pek çok ülkede toplumsal cinsiyetin “tehdit” olarak nasıl kurgulandığını, bu tehdidin ise nasıl bir korku siyasetiyle beslendiğini örneklerle gözler önüne seriyor.

Kitap, toplumsal cinsiyetin aileyi yok ettiği, insan doğasına aykırı olduğu ya da ulusal güvenliği tehdit ettiği gibi söylemlerin ardındaki politik kurguları çözümlerken, bu tür iddiaların aslında birer "fantazma" olduğunu savunuyor. Butler, bu korkuların özellikle otoriter yönetimler tarafından nasıl araçsallaştırıldığını sorguluyor.

Yayınevinin tanıtım metni şöyle:

“Toplumsal cinsiyetin ulusal güvenliği tehdit ettiği, aile kurumunu yok edeceği ya da insan doğasına, yani fıtrata aykırı olduğu iddialarının bir 'fantazma' oluşturduğunu vurguluyor. Bu fantazmanın otoriter rejimlerce nasıl inşa edildiğini, nasıl yayıldığını ve aslında kimi koruyup kime zarar verdiğini sorguluyor.”

Butler’ın çalışması, toplumsal cinsiyetin yalnızca bireysel kimliklerle değil, aynı zamanda küresel siyasetle, toplumsal düzenle ve adalet mücadelesiyle de doğrudan ilişkili olduğunu hatırlatıyor.

Judith Butler soruyor: Toplumsal cinsiyetten kim korkar
Judith Butler soruyor: Toplumsal cinsiyetten kim korkar
4 Nisan 2024
Haber Yeri
İstanbul
Judith Butler Metis Yayınları
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