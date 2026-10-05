Judith Butler ve Yıldız Tar LGBTİ+’lara yönelik baskıları konuşacak

Feminist ve queer teori alanındaki çalışmalarıyla tanınan Judith Butler, Türkiye’de LGBTİ+’lara yönelik son dönemdeki baskıların ele alınacağı çevrimiçi etkinliğe katılacak.

Kaos GL’nin duyurusuna göre, 12 Ekim’de düzenlenecek webinarda Butler ile Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar konuşacak. Etkinlikte, “Ailem Güvende” adı altında yürütülen operasyonların başlamasından bu yana geçen bir aylık süreç, yaşanan hak ihlalleri ve uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesi ele alınacak.

Webinar; Kaos GL, Özgürlük İstiyoruz Kampanyası, Uluslararası Af Örgütü, PEN Norveç, Turkey Litigation Support Project ve Human Rights Watch ortaklığında düzenleniyor.

Kaos GL, etkinliğin Türkiye’de LGBTİ+’ları hedef alan baskılara ve hedef göstermelere karşı uluslararası dayanışmayı büyütmeyi amaçladığını belirtti. Duyuruda Butler’ın da Türkiye’deki hak mücadelesiyle dayanışma amacıyla küresel bir çağrıda bulunacağı ifade edildi.

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12 Ekim’de çevrimiçi yapılacak

Judith Butler ve Yıldız Tar’ın konuşmacı olduğu webinar, 12 Ekim’de Türkiye saatiyle 17.00’de Zoom üzerinden gerçekleştirilecek.

Etkinlikte Türkçe ve İngilizce arasında simültane çeviri yapılacak. Katılım için önceden kayıt yaptırılması gerekiyor.

(NÖ)