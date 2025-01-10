José Mujica: Köpeğimin yanına gömülmek istiyorum

Uruguay’ın 89 yaşındaki eski Devlet Başkanı José Mujica, yemek borusundaki kanserin karaciğerine yayıldığını ve tedaviye devam etmeme kararı aldığını açıkladı.

Politikaya Küba Devrimi’nden ilham alan Tupamaro Marksist gerilla grubunun lideri olarak atılan Mujica, halk arasında “Pepe” lakabıyla tanınıyor.

Busqueda dergisine verdiği demeçte "Dürüst olmak gerekirse ölüyorum. Hayat güzel bir macera ve mucize. Mutluluğa değil, zenginliğe odaklanmış durumdayız. Sadece bir şeyler yapmaya odaklanıyoruz ve siz farkına varmadan hayat geçip gidiyor," diyen Mujica, halkına veda etmek istediğini ve artık herhangi bir medya organına demeç vermeyeceğini söyledi.

Haberde, bu açıklamayı yaparken Mujica’nın gözlerinin dolduğu da yazıldı.

Vasiyeti

Hayatının son dönemlerini Montevideo’daki çiftliğinde eşiyle birlikte geçireceğini belirten Pepe, köpeği Manuela’nın yanına, çiftlikteki sekoya ağacının altına gömülmek istediğini belirtti.

Hâlâ ülkedeki en popüler siyasetçiler arasında sayılan Mujica’nın işaret ettiği aday Yamandú Orsi, geçtiğimiz kasım ayında yapılan başkanlık seçimlerini kazandı.

Orsi, 1 Mart'ta göreve başlayacak.

“Dünyanın en yoksul başkanı”

José Mujica, tam adıyla José Alberto Mujica Cordano, 20 Mayıs 1935'te Uruguay'ın Montevideo şehrinde doğdu. Siyasetçi, eski gerilla ve 2010-2015 yılları arasında Uruguay Devlet Başkanı olarak görev yapan bir lider.

Ülkesini Latin Amerika’nın en özgürlükçü demokrasilerinden biri haline getirerek kürtajı, evlilik eşitliğini ve marihuanayı yasalaştırdı.

Gençlik yıllarında tarım işçisi olarak çalıştı ve daha sonra Tupamaro adlı Marksist gerilla hareketine katıldı. Bu grup, Küba devriminden ilham alarak sosyalist bir Uruguay oluşturmayı hedefliyordu. 1960'lar ve 70'lerde düzenlenen banka soygunları, gıda dağıtımları ve hükümete karşı yapılan silahlı direnişlerde yer aldı.

1973’te Uruguay’da askeri diktatörlük ilân edilince tutuklandı ve 12 yıl boyunca hapiste kaldı. Bu süre zarfında ağır işkenceler gördü.

HALUK KALAFAT YAZDI José Mujica: Bir İnsanlık Gerillası

1985 yılında diktatörlüğün sona ermesi ve demokrasinin yeniden tesis edilmesinin ardından serbest bırakıldı. Daha sonra siyaset sahnesine döndü ve sol görüşlü bir koalisyon olan Geniş Cephe (Frente Amplio) hareketine katıldı.

1994’te Parlamento’ya girdi, ardından Tarım Bakanı olarak görev yaptı.

TIME dergisi tarafından “dünyanın en yoksul başkanı” olarak tanımlanan Mujica, küçük bir çiftlikte mütevazı bir yaşam sürmeye çalıştı. Başkanlık sarayında yaşamayı reddederek, eşiyle birlikte Montevideo yakınlarındaki bir çiftlikte kaldı ve maaşının büyük kısmını hayır kurumlarına bağışladı. 2015 yılında başkanlık görevini bıraktı; ancak halk arasındaki popülerliğini sürdürdü.

Nisan 2024’te yemek borusunda kanserli bir tümör tespit edilen lider, radyoterapi gördü; ancak tedavi süreci vücudunu zayıflattı. Doktorları, diğer kronik hastalıkları nedeniyle tedavi seçeneklerinin sınırlı olduğunu açıkladı.

Hem Uruguay halkı hem de dünya çapında insan hakları, özgürlük ve sosyal adalet mücadelelerinin önemli bir sembolü olarak görülüyor.