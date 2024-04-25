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Yayın Tarihi: 25 Nisan 2024 21:38
 ~ Son Güncelleme: 26 Nisan 2024 09:51
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BEYAZ SARAY DANIŞMANI AÇIKLADI

John Kirby: "Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyareti için planlanmış bir şey yok"

ABD Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby’nin, Biden'ın resmi davetlisi olarak 9 Mayıs'ta Washington D. C.'ye uçacak olan Erdoğan'ın, ABD Başkanı'yla Beyaz Saray'da görüşmesine ilişkin bir "planlama olmadığını söylediği" haber verildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
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John Kirby: "Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyareti için planlanmış bir şey yok"
John Kirby/Fotoğraf:Wikipedia

ABD Başkanı Biden'la birlikte New York'a uçan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, gazetecilerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye medyasınca gerçekleşeceği haber verilen Beyaz Saray ziyareti sorusunu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok." diye yanıtladı. Haberi X'ten geçen Amerika'nın Sesi (VoA) Türkçe Servisi, daha fazla ayrıntı vermedi.

Türkiye medyası ne diyor?

Türkiye medyasıysa, bu açıklama haber ajanslarına ulaşıncaya kadar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ilk kez ABD Başkanı Joe Biden'in resmi davetlisi olarak Washington'a gideceğini, 9 Mayıs'ta yapılması planan ziyarette iki liderin Beyaz Saray'da bir araya geleceklerini duyuruyordu.

Büyük olasılıkla Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, görüşme gündeminde şunlar vardı:

Cumhurbaşkanı, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının kalıcı olarak durması gerektiği mesajını ve iki devletli çözüm şartını bir kez daha yüz yüze Biden'a iletecek. F-16 tedarik ve modernizasyon sürecinin hızlanması da ele alınacak;

Suriye'nin kuzeyinde "terörle mücadele", ABD'nin YPG'ye olan desteğinden duyulan rahatsızlık da gündeme gelecek konular arasında olacaktı.

(AEK)

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