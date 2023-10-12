Joe Biden: "Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'deki eylemleri ABD ulusal güvenliği için tehdit"

ABD Başkanı Joe Biden 12 Ekim 2023 Perşembe Beyaz Saray'dan yayımladığı "Suriye'deki ve Suriye ile ilgili durum itibarıyla ulusal acil durumun 1 yıl uzatılması" kararına "özellikle Türkiye Hükümeti'nin kuzeydoğu Suriye'ye askeri saldırı düzenleme eylemleri"nin "ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikası için olağandışı ve olağanüstü bir tehdit oluşturmaya devam etmesi"ni gerekçe gösterdi.

Biden duyurusunda 14 Ekim 2019'da, dönemin Başkanı'nın, "13894 sayılı Başkanlık Kararnamesi ile [...] Uluslararası Acil Ekonomik Yetki Yasası (50 U.S.C. 1701 ve devamı) uyarınca, Suriye'deki ve Suriye ile ilgili durumun ABD'nin ulusal güvenliğine ve dış politikasına yönelik olarak doğurduğu olağandışı ve olağanüstü tehditle başa çıkmak için ulusal acil durum ilan etti[ğini]" anımsattı.

ABD Başkanı, uzatma kararını ve gerekçesini de şöyle ifade etti:

"Suriye'deki ve Suriye ile ilgili durum ve özellikle Türkiye Hükümeti'nin kuzeydoğu Suriye'ye askeri saldırı düzenleme eylemleri, Irak ve Şam İslam Devleti'ni (IŞİD) yenilgiye uğratma kampanyasını baltalamakta, sivilleri tehlikeye atmakta ve bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı baltalamakla tehdit etmekte ve ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikası için olağandışı ve olağanüstü bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Bu nedenle, 14 Ekim 2019 tarih ve 13894 sayılı Başkanlık Kararnamesi ile ilan edilen ulusal acil durum[un], 14 Ekim 2023'ten sonra da yürürlükte kalma[sı gerekmektedir]. Bu nedenle, Ulusal Acil Durumlar Yasası'nın (50 U.S.C. 1622(d)) 202(d) bölümü uyarınca, Suriye'deki ve Suriye ile ilgili durumla ilgili olarak 13894 sayılı Başkanlık Kararnamesi'yle ilan edilen ulusal acil durumu 1 yıl daha sürdürüyorum.

"Bu bildirim Federal Sicil'de yayınlanacak ve Kongre'ye iletilecektir.

JOSEPH R. BIDEN JR.