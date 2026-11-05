JINNEWS’in X hesabına Türkiye’den erişim engeli

JINNEWS’in X platformunda kullandığı @JinnewsTrk kullanıcı adlı hesabına Türkiye’den erişim engeli getirildi.

Hesaba girildiğinde, “Hesabınız, yasal bir talebin sonucu olarak TR’de erişime engellenmiştir” uyarısı yer alıyor. Erişim engelinin hangi gerekçeyle ve hangi kurumun talebi üzerine getirildiğine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

BİA Medya Gözlem Veritabanı

Jinnews hakkında 25 Eylül 2017 tarihinde "Kadının kalemiyle, kadın haberciliği" sloganıyla yayın hayatına başlayan kadın odaklı bir haber ajansıdır. Türkiye'de yazı işlerinden muhabir kadrosuna kadar çalışanlarının tamamı kadınlardan oluşan ilk ve tek haber ajansı olma özelliğini taşıyor. Türkçe, Kürtçe (Kurmancî ve Kirmanckî), İngilizce ve Arapça dillerinde yayın yapan ajans; kadın hakları ihlalleri, kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları, ekoloji ve siyaset gibi konuları kadın odaklı bir habercilik anlayışıyla ele alır.

(EMK)