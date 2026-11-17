Hakkâri 2. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Rabia Önver'e X hesabındaki paylaşımları gerekçe göstererek açılan davanın ilk duruşmasında 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme TCK'nin 51. Maddesi uyarınca hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

Altı paylaşım suçlama konusu

JINNEWS'in haberine göre Önver, 16 Kasım Pazartesi günü görülen duruşmaya avukatı Gülistan Karaduman'la birlikte katıldı.

Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığının 21 Ekim 2026 tarihli iddianamesinde, Önver'in ağustos ve eylülde yaptığı altı paylaşımın “örgüt propagandası” oluşturduğu ileri sürüldü.

İddianamaye göre, paylaşımlar arasında yaşamını yitiren HPG ve YJA STAR üyelerinin fotoğrafları ile MEBYA-DER öncülüğünde Gever'de (Yüksekova) düzenlenecek üç günlük taziyenin yeri ve saatine ilişkin duyuru bulunuyordu.

Savcılık, paylaşımların herkese açık hesaptan yapıldığını da gerekçe göstererek Önver'in “zincirleme şekilde PKK propagandası yapmak” suçlamasıyla cezalandırılmasını istedi.

Önver, soruşturma sırasında paylaşımları kendisinin yaptığını kabul etti.

Daha önce de gazetecilik faaliyetleri nedeniyle soruşturulmuştu

Jin News muhabiri Rabia Önver hakkında, Hakkari’de fuhuş ve uyuşturucu yaygınlaşmasını konu alan haberleri nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” (TCK 217/A) şüphesiyle yürütülen soruşturmada 22 Haziran 2025'te takipsizlik kararı verilmişti.

Kovuşturma sırasında Önver’in evi basılmış ancak kendisi evde olmadığı için gözaltına alınamamıştı. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı, haberlerin basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek dosyayı kapattı.

Gazeteciyi Koruma Komitesi (CPJ), 23 Eylül 2024'te yaptığı açıklamada Önver'in evine düzenlenen polis baskınını eleştirmiş ve soruşturmanın sonlandırılmasını istemişti.

CPJ Türkiye Temsilcisi Özgür Öğret, baskını şöyle değerlendirmişti:

“Dezenformasyon şüphesiyle soruşturulan JİNNEWS muhabiri Rabia Önver’in evinin polis tarafından basılması tamamen gerekçesiz olmasının yanı sıra Türkiye’de gazetecilere gözdağı vermek için sıklıkla başvurulan taktiklerin bir diğer örneğini teşkil ediyor.”

Gazetecilere yönelik yargı baskısı

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği'nin (DFG) 3 Kasım'da açıkladığı ekim ayı raporuna göre, ay boyunca 20 gazeteci gözaltına alındı, 6 gazeteci tutuklandı ve 3 gazeteci hakkında dava açıldı.

Dernek, raporun yayımlandığı tarih itibarıyla cezaevlerinde 33 gazeteci bulunduğunu bildirdi.

(AEK)