Jineps 21 Şubat Anadili Günü'nde Abazaca, Adigece, Çeçence ve Osetçe çıktı

Türkiye’deki Çerkes diasporasına yönelik yayın yapan, Türkiye’nin güncel sorunlarına ilişkin de özgün içerikler üreten Jineps, 21 Şubat Dünya Anadili Günü temalı, Kuzey Kafkas dillerinde hazırladığı Жьынэпс’i (Jineps) bugün okurlarıyla paylaştı.

Жьынэпс, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından “tehlike altındaki diller” listesine alınan 4 Kuzey Kafkas dilinde; Abazaca, Adigece, Çeçence, Osetçe sayfalardan oluşuyor.

Bu dilleri konuşmayı bilenlerin yanı sıra okumayı ve yazmayı bilen kişi sayısının özellikle diasporada her geçen gün azalması nedeniyle hem bu konuda farkındalık yaratmak hem de kaynak oluşturmak amaçlandı.

Жьынэпс, Çerkesler için önem taşıyan bazı özel günlerde, Kafkasya’da yayın yapan gazetelerle de ortak sayılar hazırlıyor. Abazaca, Adigece, Çeçence ve Osetçe yazı, söyleşi ve haberleri buradan okuyabilirsiniz. Jineps’e de buradan abone olabilirsiniz.

KESİK SESLER - 1: JİNEPS “Çerkes kimliğine önyargıların kırılmasında işe yaradık”

21 ŞUBAT ANADİLİ GÜNÜ Jineps'ten anadili hikâyeleri: ‘Halklar özgürleşsin ki diller konuşulabilsin’

(HA)