Jineps 20 yaşında, Çerkes kimliği için 20 yıldır demokrasi mücadelesinde

Türkiye diasporasının en uzun soluklu gazetesi Jineps, 20 yaşına girdi.

“Bağımsızlık, demokrasi, özgürlük ve birlik” sloganıyla Aralık 2005’te yayın hayatına başlayan gazete, doğum günü vesilesiyle Aralık sayısında manşetten bir mesaj yayımladı.

Kendisini “Bağımsız, şeffaf, diyet borcu olmayan, icazetsiz” bir yayın olarak tanımlayan Jineps, “20 yılı yazmalı. ‘Yaz yaz bitmez’ demeden… 20 yılda yapılanları 21. yılda hatırlamalı, hatırlatmalı.” dedi. 20 yıllık perspektiflerini şöyle özetledi:

“Çerkes kimliğini yaşatmak, geleceğe taşımak, kimliğin olmazsa olmazı kültüre ve anadiline yönelik üretimleri sürdürmek…

Çerkeslerin iç dinamiklerini harekete geçirmek, zorlamak… Anavatanla iletişime katkı vermek, güçlendirmek…

Kamuoyunda bilinirliğini artırmak… Birlikte yaşadığımız, kültürel çoğulculuğun/zenginliğin olduğu toplumla bağlarda köprü olmak… Ortak paydalarda eşitler olarak buluşmak için iletişimden vazgeçmemek…

Etnik kimliğin siyaseten karşılığı olan demokrasi, daha fazla demokrasi talep etmek ve mücadelesine omuz vermek…

Yapabildiklerimiz, yapamadıklarımız… Gücümüzün yettikleri, yetmedikleriyle 20 yıl…”

"Diyet borcu yok, icazetsiz"

Jineps mesajda, kuruluşundan bu yana durduğu yere dikkat çekti. Sorunların kaynağının tespitinde ve çözümünde ölçütlerinin her zaman “demokrasi ve evrensel insanlık değerleri” olduğunu kaydetti:

“Jineps, ilk sayısını yayımladığı Aralık 2005’ten bugüne niyetinde samimi. Bağımsız. Şeffaf. Diyet borcu yok, icazetsiz…

Sorunların kaynağının tespiti ve çözümünde ölçütü her zaman demokrasi, evrensel insanlık değerleri oldu, olacak. Okurlarının katkılarına her zaman açık. Eleştirilere de…”



Jineps, 20. yaşını kutlarken yeni dönemde odaklanmak istediği başlıkları da şöyle sıraladı:

“Jineps’in hedefi; iletişim kanalları ve Çerkesler meselesini konuşmak, tartışmak. ‘Çerkes medyası’ konusunu masaya yatırmak. Süreli yayınlar, radyo, televizyon, sosyal medya… Dünü, bugünü ve yarını ile…”

Jineps'i, internet sitesi olan jinepsgazetesi.com'dan veya, Facebook, X (Twitter) ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.

(HA)