ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 26 Eylül 2024 11:12
 ~ Son Güncelleme: 26 Eylül 2024 12:51
1 dk Okuma

KÜRT DİL KURUMLARINA YÖNELİK SORUŞTURMA

Jineolojî Dergisi Yayın Kurulu üyesi Rojda Yıldız gözaltına alındı

Diyarbakır merkezli soruşturma kapsamında gözaltına alınan Rojda Yıldız’ın evine polis baskın düzenledi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Jineolojî Dergisi Yayın Kurulu üyesi Rojda Yıldız gözaltına alındı
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2022’de başlattığı soruşturma gerekçesiyle Diyarbakır’da 24 Eylül’de Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırma Derneği (MED-DER), Payîz Pirtûk ve Anka Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi ile çok sayıda eve polis baskın düzenledi.

Baskınlarda, çoğu Kürtçe kitap, dergi, gazete ve dijital materyallere el konulurken, soruşturmaya gizlilik kararı getirildi; iki gün içerisinde 29 kişi ise gözaltına alındı.

MED-DER, Payîz Pirtûk ve Anka Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi'ne polis baskını
MED-DER, Payîz Pirtûk ve Anka Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi'ne polis baskını
24 Eylül 2024

Payîz Pirtûk'un işletmecisi serbest

Soruşturma kapsamında dün (25 Eylül) akşam saatlerinde iki kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birisi Jineolojî Dergisi Yayın Kurulu üyesi Rojda Yıldız.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, gözaltına alınanlar Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde tutuluyor.

Payîz Pirtûk kitabevinin işletmecisi Cihat Güney ise dünkü savcılık ifadesi ardından serbest bırakıldı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Rojda Yıldız Jineolojî Dergisi Diyarbakır'da ev baskınları MED-DER Payîz Pirtûk Anka Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi
ilgili haberler
İstanbul ve İzmir’de ev baskınları
24 Eylül 2024
/haber/istanbul-ve-izmirde-ev-baskinlari-299995
Polis, Payîz Pirtûk'ta 409 kitap, 144 dergi ve gazeteye el koydu
24 Eylül 2024
/haber/polis-payiz-pirtuk-ta-409-kitap-144-dergi-ve-gazeteye-el-koydu-299994
MED-DER, Payîz Pirtûk ve Anka Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi'ne polis baskını
24 Eylül 2024
/haber/med-der-payiz-pirtuk-ve-anka-dil-ve-sanat-egitim-kooperatifi-ne-polis-baskini-299980
600'den fazla kişinin dosyasında tanık olan bir isim: Ümit Akbıyık
26 Eylül 2023
/haber/600-den-fazla-kisinin-dosyasinda-tanik-olan-bir-isim-umit-akbiyik-285385
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İstanbul ve İzmir’de ev baskınları
24 Eylül 2024
/haber/istanbul-ve-izmirde-ev-baskinlari-299995
Polis, Payîz Pirtûk'ta 409 kitap, 144 dergi ve gazeteye el koydu
24 Eylül 2024
/haber/polis-payiz-pirtuk-ta-409-kitap-144-dergi-ve-gazeteye-el-koydu-299994
MED-DER, Payîz Pirtûk ve Anka Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi'ne polis baskını
24 Eylül 2024
/haber/med-der-payiz-pirtuk-ve-anka-dil-ve-sanat-egitim-kooperatifi-ne-polis-baskini-299980
600'den fazla kişinin dosyasında tanık olan bir isim: Ümit Akbıyık
26 Eylül 2023
/haber/600-den-fazla-kisinin-dosyasinda-tanik-olan-bir-isim-umit-akbiyik-285385
Sayfa Başına Git