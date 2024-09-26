Jineolojî Dergisi Yayın Kurulu üyesi Rojda Yıldız gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2022’de başlattığı soruşturma gerekçesiyle Diyarbakır’da 24 Eylül’de Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırma Derneği (MED-DER), Payîz Pirtûk ve Anka Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi ile çok sayıda eve polis baskın düzenledi.

Baskınlarda, çoğu Kürtçe kitap, dergi, gazete ve dijital materyallere el konulurken, soruşturmaya gizlilik kararı getirildi; iki gün içerisinde 29 kişi ise gözaltına alındı.

MED-DER, Payîz Pirtûk ve Anka Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi'ne polis baskını

Payîz Pirtûk'un işletmecisi serbest

Soruşturma kapsamında dün (25 Eylül) akşam saatlerinde iki kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birisi Jineolojî Dergisi Yayın Kurulu üyesi Rojda Yıldız.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, gözaltına alınanlar Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde tutuluyor.

Payîz Pirtûk kitabevinin işletmecisi Cihat Güney ise dünkü savcılık ifadesi ardından serbest bırakıldı. (TY)