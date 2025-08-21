Jinan Narîn Guran bi bîr anîn: Em şopdarê dozê ne

Narîn Guran di 21ê Tebaxê de li Taxa Tavşantepeya navçeya Rezana Amedê wenda bûbû û di 8ê Îlonê de li di Çemê Egertûtmazê de termê wê hatibû dîtin. Meclisa Jinan a Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) ya Amedê, bernameya bîranînê li dar xist.
Bîranîn, li ser gora Narîn Guranê hat lidarxistin û gelek siyasetmedar tev li bûn. Di bîranînê de wêneyê Narîn Guranê hate hilgirtin û gelek caran dirûşma “Ji bo Narînê edalet” hate berzkirin.
Di doza Narin Guran de dozger ji bo Bahtiyar cezayê muebeta girankirî xwest
Ozer: Em ê dozê bişopînin
Hevseroka DEM Partiyê ya Amedê Gulşen Ozer di bîranînê de axivî û got ku Narîn Guran bi awayekî hovane hatiye qetilkirin. Gulşen Ozerê got ku faîlên kuştinê nehatine tespîtkirin û got:
“Faîl çima derneket holê, ev faîl kî ne, çima ewqas tên parastin? Narîn li ku hate qetilkirin û hûn çima faîlên wê dernaxin holê? Heta ku faîlên Narînê derdikevin holê em ê dozê bişopînin.”
Bucak: Komkujiyên li dijî zarokan roj bi roj zêdetir dibin
Hevşaredara Bajarê Mezin a Amedê Serra Budak jî got ku piştî kuştina Narîn Guranê jî bi dehan komkujî li dijî jin û zarokan hatine kirin û wiha domand:
“Mixabin komkujî û îstîsmarên li dijî zarokan roj bi roj zêdetir dibin. Berpirsyartiyên îktîdarê li dijî vê feraseta di nava civakê de rê li ber birînên giran vedike heye. Lê ne di ferqa vê berpirsyartiya xwe de ye. Îktîdar, ji bo qirkirinên li dijî jinan, îstîsmarkirina zarokan û komkujiyan tevdîran nagire. Heta mekanîzmayên demokratîk, azadîxwaz û şefaf tên pêşxistin û tevahiya civakê dibe parçeyekê vê em ê têkoşîna xwe bidomînin.”
Di doza Narîn Guranê de dozger nêrîna xwe aşkere kir
Bêrîtan Guneş: Sîstema edaletê di bin siya kuştina Narînê de ma
Hevberdevka Komîsyona Zarokan a DEM Partiyê û Parlamentera Mêrdînê Bêrîtan Guneş Altin jî diyar kir ku di dosyaya Narîn Guranê de darizandineke ku wijdana civakê rehet dike nehatiye kirin û got:
“Dewleta ku cînayet dernexist holê, bûyer veguherand bûyereke magazînê û xwest bi ser bigire. Cînayeta Narîn Guranê careke din nîşan da ku sîstema edaletê di bin siya kuştina Narînê de ma ye. Li ser hemû zarokan xetere heye.”
Bêrîtan Guneşê bal kişand ser “Banga Aştî û Civaka Demokratîk” a Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan û axaftina xwe wiha qedand:
“Banga civaka demokratîk a birêz Abdullah Ocalan, banga avakirina jiyaneke birûmet û demokratîk a li her dera zarok lê dijîn e. Li ser gora Narînê em careke din soz didin ku dê têkoşîna me ya ji bo avakirina aştî û civaka demokratîk bidome.”
Îdianameya têkildarî kuştina Narîn Guranê hat pejirandin
Baroya Amedê: Divê dewlet ji bo paratsina hemû zarokan teddîrên pêwîst bigire
Baroya Amedê jî bi boneya yekemîn salvegera qetilkirina Narîn Guranê daxuyaniyeke nivîskî weşand û got:
“Hêvîdarin Narîn bibe zaroka herî dawî ya me winda kirî. Em dixwazin dewlet ji bo paratsina hemû zarokan a ji îstîsmar û her cureyên xetereyê, tevdîrên pêwîst bigire. Her çend di lêkolîna îstînafê de sîfetê me yê ‘beşdar’ hatibe rakirin jî, ji bo cezakirina faîl/faîlan û cîbicîbûna edaletê em ê bi biryardarî têkoşîna xwe bidomînin. Baroya Amedê dê di her firsendê de li dijî necezakirinê têbikoşe, li dijî binpêkirinên mafan bisekine û hemû dozên civakî bişopîne.”
Îdianameya têkildarî kuştina Narîn Guranê hat amadekirin
Çi bûbû?
Narîn Gûrana 8 salî di 21ê Tebaxê de piştî nîvroyê çûbû Qursa Quranê. Dema ku Narîn piştî qursê venegeriyaye malê, malbata wê bi derfetên xwe lê geriyan ne.
Dema ku gundiyan ji lêgerînê ti encam bi dest nexistine, bavê Narînê Arîf Gûran, heman rojê di saet 20.00an de çûye qereqola cendirmeyan û ji bo keça xwe ya winda ew agahdar kirine.
Piştî agahdarkirinê, Fermandariya Cendirmeyan a Navçeya Rezanê, Fermandariya Komandoyan ya Rezanê, Tîmên Tevgera Taybet ên Cendirmeyan, Tîmên Lêkolîna Sûcên Cendirmeyan (JASAT), Rêvebiriya Şaxa Îstîxbaratê, Tîma Şopandina Rêçan ya Kûçikan û Tîma Lêgerîn û Rizgarkirina Binavê û Ekîbên Tenduristiyê, AFAD, Ekîbên Lêgerîna Binavê yên Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê û Ekîbên Lêgerîn û Rizgarkirinê yên Şaredariyên Navçeyan çûn herêma bûyerê.
Her wiha nêzî 150 wesayit yên ku di saetên Narîn wenda bûbû de di herêmê de derbas bûbûn hatin tespîtkirin û jêpirsîn li wan hat kirin. Li malên taxê û wesayîtên ketine gund lêgerîn hat kirin. Heta niha li 12 hezar û 565 wesayîtan lêgerîn hat kirin, îfadeya 130 kesan hat girtin, 32 hezar û 952 kes hatin kontrolkirin û li qadeke zêdeyî 11 hezar donim bi 7 kûçikan şopandina rêçan lêgerîn hat kirin.
Her wiha dîmenên dawî yên Narînê ên beriya windabûnê jî derketin holê. Di dîmenên 21ê Tebaxê yên dibistanê yên di saet 15.15an de Narîn tê dîtin ku bi 4 hevalên xwe re dimeşe û piştre ji hevalê xwe diqete û rêya gir bikar tîne û ber bi mala xwe ve diçe.
Di xebatên lêgerînê yên 22ê Tebaxê de 3 kîlometre li dûrî mala wan û di 28ê Tebaxê de jî 2 kîlometre li dûrî mala wan 2 şimikên cuda yên zarokan hatin dîtin. Lê belê li gorî malbata Narîn Gûranê, her du şimik jî ne yên Narînê ne.
Di çarçoveya lêpirsînê de birayê Narîn Gûranê, E.G. (18) ji ber ku li ser milê wî şopa gezan hebûn hat desteserkirin. Di lêkolîna Saziya Tipa Edlî ya Stenbolê de nehate tespîtkirin ku şopa gezan ya Narînê ye yan na û ji ber vê yekê E.G. hat berdan. Piştre apê Narînê S.G. ku muxtarê navçeya Tavşantepeyê ye hat desteserkirin.
Cenazeyê Narîn Guranê hat dîtin
Termê Narîn Gurana 8 salî ku ji 21ê Tebaxê ve li Amedê winda bû duh (8ê Îlonê) hat dîtin.
Wezîrê Karên Navxwe yê Tirkiyeyê Alî Yerlîkaya li ser dîtina termê Narîn Guranê daxuyanî da:
“Narîna ku li gundê Çilûyê yê navçeya Rezanê ya Amedê winda bûbû mixabin termê wê ji aliyê tîmên cendirmeyan ve hat dîtin.”
Piştî dîtina termê Narînê detin û derketina gundê Çilûyê(Tavşantepe) hatiye qedexekirin.
Her weha Waliyê Amedê Murat Zorluogluyî jî piştre daxuyaniyek da çapemeniyê û got:
“Narîn Guran saet 08:45an tevî cilên xwe li kêleka rûbarekî bi mirîtî hat dîtin.
Termê wê di nava kîsekî de bû û di bin keviran de hatibû veşartin.”
Waliyê Amedê destnîşan kir ku Narîn hatiye kuştin û piştî ku hatiye kuştin, termê wê di telîsekî de li nav ava rûbar hatiye danîn û serê bi kevir û şaxên daran hatiye girtin da ku diyar nebe.
Piştî dîtina termê Narînê 3 dozgerên komarî hatin erkdarkirin û yekser dê, bav û birayên Narînê jî tê de 23 kes hatin desteserkirin.
Piştî dîtina termê Narîna biçûk, Parêzgarê Amedê Murat Zorluoglu derket pêşberî rojnamevanan û ev agahî bi hemû cîhanê re parve kir.
Serokê Baroya Amedê Nahît Eren jî ji bo lêkona tipî destnîşan kiribû û wiha gotibû: “Îro wekî ku hûn jî dizanin agahiyekî ku tevahiya welat jê bandor bûye hat. Helbet karûberên otopsiyên yên 8 saetin didome hene. Wekî raya giştî jê haydar e Narîn Guran di nava kîsekî de, di nav çem de hatiye veşartin û kevir danîne ser laşê wê. Tevî hemû tiştên wê, Narîn bi xwe jî di torbeyî de bû, şimik jî di torbeyî de bûn. Edî ev hemû tişt delîl in. Hemû mînakên ji kîs hatine derxistin, bi baldarî hatin derxistin. Lewma karûbarên komkirina delîlan ên ewil nîzê 3 saet dom kirin. Karûbarên otopsiye yên derve jî nêzî 2 saet û nîv, sê saetin didomin jî ber bi dawîbûnê ne.”
Lêkolînên patolojîk didomin
Eren da zanîn ku beyî encamên lêkolîn û raporên patolojîk û biyolojik, derbarê dosyeyê de axaftin ne pêkan e û axaftia wiha domandibû: “Niha ji bo karûbarên otopsiye nêzî 13-14 pispor dixebitin. Divê em li benda parvekirina encamên raporan bisekinin. Mixabin li gorî agahiyên me ji dozgeriyê girtine, ji ber 19 roj bi ser bûyerê derbas bûne laşê Narînê xera bûye, lewma diyarkirina sedema mirinê û çawaniya wê girêdayî encamên lêkolînên patolojîk û biyolojîk in. Îhtîmaleke mezin dê têkildarî mijarê saziyên eleqedar daxuyaniyekî bikin. Lewma derbarê çawaniya kuştinê de gotinek zelal nayê gotin.”
Dibe ku faîl li derve bin
Eren diyar kiribû ku dibe faîl li derve jî be û bi bîr xist ku pêwîst e hesasiyetên raya giştî berçav werin girtin. Eren gotinên xwe wiha bi dawî kiribû: “Karûbarên binçavkirinan, girêdayî karûbarên otopsiyê ne. Ne li gorî biryarên ku girêdayî delîlekê hatine girtin in. Jixwe piriya wan an wek bersûc an jî wek kesê îfade dane, hatine ragirtin. Lewma tu kes ji ber delîlekî şênber ê ser bedena Narînê nehatiye girtin. Divê em li benda encamên raporan bin.”
Rapora destpêkê ya otopsiya Narînê aşkere bû
Karên otopsiyê yê Narîn Guranê li Saziya Tipa Edlî ya Amedê hatin kirin.
Li gorî raporê, termê Narînê 15 rojan di nav avê de maye û çoka wê hatiye şikandin. Di stuyê wê de ji bo xeniqandinê şop hene.
Diyar bû ku otospiya Narînê 10 saetan domyaye û 13 pisporan lêkolîn li ser termê wê kirine.
8emîn Dadgeha Cezayên Giran a Amedê di 28ê Kanûna 2024an de têkildarî qetilkirina Narîn Guranê li apê wê Salîm Guran, birayê wê Enes Guran û dayika wê Yuksel Guran cezayê muebbeta girankirî û li Nevzat Bahtiyar jî 4 sal û 6 meh cezayê girtîgehê birîbû.
(AY)
*Çavkanî: MA