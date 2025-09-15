ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
Yayın Tarihi: 15 Eylül 2025 09:53
 ~ Son Güncelleme: 15 Eylül 2025 10:04
4 dk Okuma

Jîna Mahsa Amini üç yıl önce bugün öldürüldü

Af Örgütü İran’a dair hazırladığı raporlarda 2022’den bu yana, uluslararası bağımsız bir soruşturma mekanizması kurulması ve devletlerin evrensel yargı yetkisi kapsamında İranlı yetkililer hakkında soruşturma açması çağrısı yapıyor.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
Jîna Mahsa Amini üç yıl önce bugün öldürüldü
Fotoğraf: AA/ ABD'deki İran'a destek protestolarından.

İran’da ahlak polisinin “başörtüsü” takmadığı gerekçesi ile gözaltına almasının ardından polis işkencesi sonucunu hayatını kaybeden Jîna Mahsa Amini'nin ölümünün üzerinden üç yıl geçti.

Not: Reuters’in verdiği bilgiye göre Uluslararası Af Örgütü ve BM’nin fact-finding (gerçeği araştıran) misyonları, görsel-işitsel kanıtlar, tanık ifadeleri ve raporlar doğrultusunda “Amini’nin gözaltında fiziksel şiddet gördüğü ve şiddetin ölümüne sebep olduğu” sonucuna varmış durumda.

Amini’nin ardından, İran’da kadınların başörtüsüne karşı başlattıkları eylemler uzun bir süre dünya gündemine oturdu.

Bunun üzerine İran hükümeti ahlak polislerinin yetkilerini kısıtlayacağını açıkladı fakat öyle olmadı. Aksine kadınlara yönelen baskılar arttı.

Tıpı Türkiye’de olduğu gibi İran’da da kadınlar baskı arttıkça sokakları terk etmedi.

Kadınlar ve çocuklar şeriatla yönetilen İran devletine karşı tepkilerini sokaktan duyurdukları gibi video çekip sosyal medya üzerinden paylaştı, seslerini dünyaya duyurdu.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü’ne göre aylar süren gösterilerde 537 kişi öldürüldü, binlerce kişi gözaltına alındı. İran medyası ise gösteriler sırasında yaklaşık 70 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Uluslararası raporlarda ne var?

Uluslararası Af Örgütü’nün 2022 tarihli raporuna göre, İran yönetimi protestoları “her ne pahasına olursa olsun bastırmayı” planladı. Basına sızan belgelerde, Silahlı Kuvvetler Genel Merkezi’nin komutanlara “protestoculara acımasızca müdahale etme” talimatı verdiği ortaya çıktı.

2024: Cezasızlık sürerken baskı derinleşti

Uluslararası Af Örgütü’nün (Amnesty International) 11 Eylül 2024 tarihli kapsamlı analizi, Amini sonrası iki yılda işlenen ağır ihlallerin sistematik cezasızlık altında kaldığını; buna paralel olarak kamusal alanda zorunlu başörtüsünün daha sert yöntemlerle dayatıldığını belirtiyor. Rapora göre, ülke genelinde yaya devriyeler, motosiklet/otomobil ekipleri ve polis minibüsleriyle yoğunlaştırılmış denetim uygulanıyor; baskı, kadınlar ve kız çocukları başta olmak üzere geniş toplumsal kesimleri etkiliyor.

“Nur Planı” ve zorunlu başörtüsünde sertleşen uygulamalar

2024’te polis, zorunlu başörtüsünün ülke çapında uygulanması için Nur (Nour) Planı’nı devreye aldı. İşletmelere müşteri “uyumsuzluğu” halinde kapatma dahil yaptırımlar, trafikte kadın sürücülere yönelik durdurma/araç bağlama uygulamaları ve alan kontrolü genişletildi.

Buna paralel olarak 2024 sonbaharında, “Aileyi Destekleme: İffet ve Başörtüsü Kültürünün Teşviki” başlıklı yasa girişimi, başörtüsü zorunluluğunun idari/cezai yaptırımlarını ağırlaştıracak bir çerçeve olarak ilerledi.

2024’te ölüm cezası ve infazlarda artış

Birleşmiş Milletler verilerine göre İran, 2024 yılında 900’ün üzerinde infaz gerçekleştirdi; bu rakam son yılların en yükseği. Ölüm cezaları arasında 2022 protestolarıyla ilişkilendirilen dosyalar da bulunuyor.

Eylül 2025 öncesi raporlamalara yansıyan son örneklerden biri, 2022 gösterileri sırasında bir güvenlik görevlisini öldürmekle suçlanan bir sanığın infaz edilmesi oldu. Uluslararası kuruluşlar, hızlı yargılama, zorla itiraf ve kapalı duruşmalar sebebiyle bu infazların siyasi baskı aracı haline geldiğini vurguluyor.

2024’te zorunlu başörtüsü uygulamasında şiddet örnekleri

22 Temmuz 2024’te Mazenderan’da Arezou (Arzu) Badri isimli bir kadın, polis tarafından dur ihtarına uymadığı iddiasıyla açılan ateş sonucu vuruldu; ağır yaralanarak felç kaldığı bildirildi. Ailenin üzerinde sessiz kalmaları yönünde baskı olduğu iddiaları uluslararası basına yansıdı. Olay, yıl boyunca sertleşen başörtüsü uygulamalarının ölümcül/kalıcı yaralanma riski taşıdığına dair sembol vakalardan biri haline geldi.

2022’den gelen belgeler, 2024’te devam eden model

Af Örgütü’nün 2022’de yayımladığı sızdırılmış resmi belgelere göre, 21 Eylül 2022 tarihli talimatla Silahlı Kuvvetler Genel Merkezi, eyalet komutanlarına protestoculara “acımasızca karşı koyma” emri verdi; 19–25 Eylül 2022 arasında en az 52 kişinin öldürüldüğü belgelendi. Uzman değerlendirmeleri, 2024 boyunca sahada görülen sert uygulamaların, bu merkezî bastırma mimarisinin farklı araçlarla sürdüğünü gösterdiğini not ediyor.

Hak ihlalleri

*Keyfî gözaltılar ve işkence: Gözaltında fiziksel şiddet, cinsel şiddet, sürükleme/teşhir gibi aşağılayıcı muamele örüntü halinde raporlandı. Kadınlar ve çocuklar orantısız etkileniyor.

*Ağır idari yaptırımlar: Uygunsuz giyim gerekçesiyle işyerlerinin mühürlenmesi, ulaşım/ehliyet/araç işlemlerinde kısıtlama ve dijital gözetim uygulamaları genişletiliyor.

*İnfazların siyasallaşması: 2024’te idam sayıları yükselirken; protesto dosyalarında hızlandırılmış yargılama, avukata erişim kısıtları ve zorla itiraf iddiaları öne çıkıyor.

16 yaşındaki Sarina İsmailzade, güvenlik güçlerinin cop darbeleri sonucu yaşamını yitiren çocuklardan sadece biri.

Uluslararası çağrı

Af Örgütü İran’a dair hazırladığı raporlarda 2022’den bu yana, uluslararası bağımsız bir soruşturma mekanizması kurulması ve devletlerin evrensel yargı yetkisi kapsamında İranlı yetkililer hakkında soruşturma açması çağrısı yapıyor.

Amini’nin ölümünden bu yana İran’da kadınlar ve çocuklar daha büyük baskılarla karşı karşıya. Zorunlu başörtüsü yasaları daha sert uygulanıyor, infazlar artıyor, hak ihlallerinde cezasızlık devam ediyor. Ancak tüm bu baskılara rağmen kadınlar sokakları terk etmiyor ve “Jin, Jiyan, Azadî” sloganı hâlâ yükselmeye devam ediyor.

HRW Araştırmacısı: İran’da kadınlar ve azınlıklar hükümete karşı birleşti
MAHSA AMİNİ'NİN ARDINDAN
HRW Araştırmacısı: İran’da kadınlar ve azınlıklar hükümete karşı birleşti
16 Eylül 2024
İran ve Rojhilat, Jîna Mahsa Amini için grevde
İran ve Rojhilat, Jîna Mahsa Amini için grevde
12 Ekim 2022
İkinci yıl: İran, Jîna Mahsa Amini'nin anılmasına izin vermiyor
İkinci yıl: İran, Jîna Mahsa Amini'nin anılmasına izin vermiyor
15 Eylül 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Jina Mahsa Amini Jina Mahsa Amînî İran başörtülü kadın başörtüsü İran'da başörtüsü eylemleri
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

Devamını Göster
ilgili haberler
Diyarbakır'da Jina Mahsa Amini anması: "Rojhelat'ta direnen kadınlara bin selam"
16 Eylül 2024
/haber/diyarbakir-da-jina-mahsa-amini-anmasi-rojhelat-ta-direnen-kadinlara-bin-selam-299748
Jîna Mahsa Amini ve kadınların öfkesi
16 Eylül 2024
/yazi/jina-mahsa-amini-ve-kadinlarin-ofkesi-299707
İkinci yıl: İran, Jîna Mahsa Amini'nin anılmasına izin vermiyor
15 Eylül 2024
/haber/ikinci-yil-iran-jina-mahsa-amini-nin-anilmasina-izin-vermiyor-299703
AP'de, bu yıl Jîna Mahsa Amini ile İranlı kadın hareketine verilen Sakharov Ödülü için tören düzenlendi
13 Aralık 2023
/haber/ap-de-bu-yil-jina-mahsa-amini-ile-iranli-kadin-hareketine-verilen-sakharov-odulu-icin-toren-duzenlendi-289224
İran, Jîna Mahsa Amini’nin ailesinin yurtdışına çıkmasını engelledi
10 Aralık 2023
/haber/iran-jina-mahsa-amininin-ailesinin-yurtdisina-cikmasini-engelledi-289108
İran, Mahsa Amini haberi yapan iki gazeteciye toplamda 25 yıl hapis cezası verdi
23 Ekim 2023
/haber/iran-mahsa-amini-haberi-yapan-iki-gazeteciye-toplamda-25-yil-hapis-cezasi-verdi-286781
Jîna Mahsa Amini için yazılan şarkıya Grammy Ödülü
6 Şubat 2023
/haber/jina-mahsa-amini-icin-yazilan-sarkiya-grammy-odulu-273815
Jîna Mahsa Amini’nin babasıyla röportaj yapan gazeteciye 2 yıl hapis cezası
31 Ocak 2023
/haber/jina-mahsa-amini-nin-babasiyla-roportaj-yapan-gazeteciye-2-yil-hapis-cezasi-273538
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Diyarbakır'da Jina Mahsa Amini anması: "Rojhelat'ta direnen kadınlara bin selam"
16 Eylül 2024
/haber/diyarbakir-da-jina-mahsa-amini-anmasi-rojhelat-ta-direnen-kadinlara-bin-selam-299748
Jîna Mahsa Amini ve kadınların öfkesi
16 Eylül 2024
/yazi/jina-mahsa-amini-ve-kadinlarin-ofkesi-299707
İkinci yıl: İran, Jîna Mahsa Amini'nin anılmasına izin vermiyor
15 Eylül 2024
/haber/ikinci-yil-iran-jina-mahsa-amini-nin-anilmasina-izin-vermiyor-299703
AP'de, bu yıl Jîna Mahsa Amini ile İranlı kadın hareketine verilen Sakharov Ödülü için tören düzenlendi
13 Aralık 2023
/haber/ap-de-bu-yil-jina-mahsa-amini-ile-iranli-kadin-hareketine-verilen-sakharov-odulu-icin-toren-duzenlendi-289224
İran, Jîna Mahsa Amini’nin ailesinin yurtdışına çıkmasını engelledi
10 Aralık 2023
/haber/iran-jina-mahsa-amininin-ailesinin-yurtdisina-cikmasini-engelledi-289108
İran, Mahsa Amini haberi yapan iki gazeteciye toplamda 25 yıl hapis cezası verdi
23 Ekim 2023
/haber/iran-mahsa-amini-haberi-yapan-iki-gazeteciye-toplamda-25-yil-hapis-cezasi-verdi-286781
Jîna Mahsa Amini için yazılan şarkıya Grammy Ödülü
6 Şubat 2023
/haber/jina-mahsa-amini-icin-yazilan-sarkiya-grammy-odulu-273815
Jîna Mahsa Amini’nin babasıyla röportaj yapan gazeteciye 2 yıl hapis cezası
31 Ocak 2023
/haber/jina-mahsa-amini-nin-babasiyla-roportaj-yapan-gazeteciye-2-yil-hapis-cezasi-273538
diğer yazıları
Mabel Matiz Filistin için söyledi: Yalnız değilsin
13 Eylül 2025
Mabel Matiz Filistin için söyledi: Yalnız değilsin
DEM PARTİ'DEN CHP'YE DAYANIŞMA ZİYARETİ
Bakırhan: Antidemokratik uygulamalar barışın tartışıldığı süreçte tıkaç rolü oynuyor
11 Eylül 2025
Bakırhan: Antidemokratik uygulamalar barışın tartışıldığı süreçte tıkaç rolü oynuyor
CHP İSTANBUL KONGRESİ İPTALİNE İLİŞKİN DAVA REDDEDİLDİ
Başarır: Tedbir kararı boşa düştü
11 Eylül 2025
Başarır: Tedbir kararı boşa düştü
CHP İstanbul il yönetiminin görevden alınmasının üzerinden 9 gün geçti: Son durum
11 Eylül 2025
CHP İstanbul il yönetiminin görevden alınmasının üzerinden 9 gün geçti: Son durum
ARALIK FEMİNİST KOLEKTİF YANITLIYOR
İfşa neden bireysel değil, kolektif bir eylem?
11 Eylül 2025
İfşa neden bireysel değil, kolektif bir eylem?
Sayfa Başına Git