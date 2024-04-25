Jina Amini eylemlerine katılan şarkıcı Tumac Salihi idam edilecek

İran'da bir buçuk yıl önce gözaltında yaşamını yitiren Jîna Mahsa Amini'nin ölümün ardından 'Jin, Jiyan, Azadî' protestolarını organize etmekle suçlanan rap şarkıcısı Tumac Salihi'nin yeniden idama mahkum edildi.

AA’nın İran'da yayın yapan Şark Gazetesi'ne dayandırdığı habere göre; Salihi'nin avukatı Emir Reisiyan, müvekkili hakkındaki idam kararının ev hapsine çevrildiğini ancak İsfahan Devrim Mahkemesi'nin Yüksek Mahkeme'nin kararını uygulamadığını söyledi.

Avukat Reisiyan, "İsfahan Devrim Mahkemesi'nin 1'inci Şubesi, benzeri görülmemiş bir adım atarak, Tumac Salihi hakkında Yüksek Mahkeme'nin hükmünü uygulamadı ve alt mahkemenin bağımsızlığını vurgulayarak Tumac Salihi'ye 'yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak' suçlamasıyla, dünyayı yozlaştırma suçlamasıyla en kötü ceza olan idama mahkum etti" dedi.

İran yargı yetkililerinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Salihi, Amini'nin Eylül 2022'de başlayan protestolara katılmış ve simge isimlerden olmuştu.

İranlı yetkililer, Salihi'nin daha sonra ülkeden kaçmak isterken gözaltına alındığını duyurmuştu.

Ardından ailesi ve muhalifler Salihi'nin hapishanede işkence gördüğünü ve itirafa zorlandığını iddia etmişti.

"Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" suçundan idam istemiyle yargılanan Salihi hakkında gösteriler sırasında şiddeti ve silahlı kuvvetlerle çatışmayı teşvik ettiği iddiasıyla önce idam kararı verilmişti. Daha sonra cezası ev hapsine çevrildiği belirtilmişti.

İran, Jîna Amini protestolarına katılan 2 kişiyi daha idam etti

Ne olmuştu?

Doğu Kürdistan'ın Sakız kentinden başkent Tahran'a akrabalarını ziyarete giden 22 yaşındaki Jîna Mahsa Amini, erkek kardeşinin kullandığı aracı durduran ahlâk polisince gözaltına alınmıştı. Kardeşine, nasihat edilip serbest bırakılacağı söylenerek götürülen genç kadının, gözaltına alındıktan iki saat sonra komaya girdiği ve kaldırıldığı hastanede öldüğü ortaya çıktı.

İran devlet televizyonu Amini'nin dövüldüğü iddialarını yalanlayarak, polisin genç kadını "nasihat etmek ve eğitmek" üzere karakola götürdüğünü ve orada kalp krizi geçirdiğini söyledi. Amini'nin akrabaları, kadının herhangi bir kalp rahatsızlığı olmadığını açıkladı.

Devlet televizyonu bir polis karakolunda Amini olduğu söylenen bir kadının oturduğu koltuktan bir yetkiliyle konuşmak üzere kalktıktan sonra yere düştüğünü gösteren güvenlik kamerası kayıtları yayınladı. Ancak, görüntülerden kadının Amini olduğu doğrulanamadı.

Amini'nin dövülerek öldürüldüğü yolunda sosyal medyada yayılan iddialarını reddeden Tahran emniyeti ise konuyla ilgili açıklamasında, "Ayrıntılı araştırmalara göre, Amini'nin araca alınması sonrasında ve tutulduğu karakolda fiziksel bir temas olduğunu" reddetti.

Ancak, İran'ın yarı resmi Fars haber ajansı, Amini'nin ahlâk polisince dövülmesi nedeniyle komaya girdiğini duyurmuştu.

Amini'nin gözaltında hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve kent kent yayılan protestolar kısa süre içerisinde ülkenin her yerine yayılmıştı.

Aylar süren protestolarda 71'i çocuk en az 600 kişi İran polisi tarafından öldürülmüş, onlarca kişi idam edilmiş, en az 20 bin kişi gözaltına alınmıştı.