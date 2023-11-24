Jîna Amini eylemlerine katılan 21 yaşındaki genç gizlice idam edildi

İran'da gözaltında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Jîna Mahsa Amini'nin ölümüyle başlayan protestolarla bağlantılı olarak ölüm cezasına çarptırılan 21 yaşındaki Milad Zohrevand’ın gizlice idam edildiği iddia edildi.

BBC Farsça Servisi'ne konuşan kaynaklar, gösteriler sırasında bir Devrim Muhafızı üyesini öldürmekten hüküm giyen Zohrevand’ın dün (22 Kasım) sabah ülkenin batısındaki Hamedan kentindeki bir hapishanede sabaha karşı idam edildiğini söyledi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynak, Zohrevand’ın cesedinin hâlâ ailesine verilmediğini belirtti.

İran'da bir kişi daha idam edildi

Hengaw: Devrim Muhafızları baskı yaptı

İran’daki Kürtlere yönelik hakları ihlallerine odaklanan Hengaw da infaza dair haberler aldığını duyurdu.

Hengaw, Zohrevand’a da infaz edileceğinin son dakikaya kadar söylenmediğini ve ailesiyle son bir görüşme yapamadığını açıkladı.

Hengaw ayrıca, Devrim Muhafızları’nın yetkili makamlara infazın gerçekleştirilmesi için baskı yaptığını belirtti.

Örgüt, infazın Zohrevand’ın öldürdüğü iddia edilen Devrim Muhafızı üyesinin ailesinin açıkça onayı alınmadan yapıldığını ifade etti.

İran'da bir ayda 142 idam

Geçen hafta Hamedan Savcılığı, Yüksek Mahkeme’nin bir kolunun, Devrim Muhafızları’nın istihbarat servisinden Ali Nazari’nin öldürülmesi davasında bir kişiye ölüm cezası verildiğini söylemişti.

Açıklamada idam cezası verilen kişinin adına yer verilmedi ancak hukuk kolektifi Dadban, kaynakların zanlının Zohrevand olduğunu söylediğini duyurmuştu. Dadban ayrıca, Zohrevand’ın ailesine, davayı kamuoyu önünde konuşmama baskısı yapıldığını savunmuştu.

Savcılığın, Zohrevand’ı Ekim 2022’de Malayer Tıp Bilimleri Fakültesi’nde eylem yapan öğrencilere müdahale eden Nazari'yi vuran beş kişilik maskeli grup arasında olmakla suçlamıştı.

İran makamları ise henüz haberi teyit etmedi.

İran, Jîna Amini protestolarına katılan 2 kişiyi daha idam etti

Jîna Mahsa Amini olayı

Doğu Kürdistan'ın Sakız kentinden başkent Tahran'a akrabalarını ziyarete giden 22 yaşındaki Jîna Mahsa Amini, erkek kardeşinin kullandığı aracı durduran ahlâk polisince gözaltına alınmıştı. Kardeşine, nasihat edilip serbest bırakılacağı söylenerek götürülen genç kadının, gözaltına alındıktan iki saat sonra komaya girdiği ve kaldırıldığı hastanede öldüğü ortaya çıktı.



İran devlet televizyonu Amini'nin dövüldüğü iddialarını yalanlayarak, polisin genç kadını "nasihat etmek ve eğitmek" üzere karakola götürdüğünü ve orada kalp krizi geçirdiğini söyledi. Amini'nin akrabaları, kadının herhangi bir kalp rahatsızlığı olmadığını açıkladı.



Devlet televizyonu bir polis karakolunda Amini olduğu söylenen bir kadının oturduğu koltuktan bir yetkiliyle konuşmak üzere kalktıktan sonra yere düştüğünü gösteren güvenlik kamerası kayıtları yayınladı. Ancak, görüntülerden kadının Amini olduğu doğrulanamadı.

Amini'nin dövülerek öldürüldüğü yolunda sosyal medyada yayılan iddialarını reddeden Tahran emniyeti ise konuyla ilgili açıklamasında, "Ayrıntılı araştırmalara göre, Amini'nin araca alınması sonrasında ve tutulduğu karakolda fiziksel bir temas olduğunu" reddetti. Ancak, İran'ın yarı resmi Fars haber ajansı, Amini'nin ahlâk polisince dövülmesi nedeniyle komaya girdiğini duyurdu.

(RT)