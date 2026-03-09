TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 09.03.2026 09:49 9 Adar 2026 09:49
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 09.03.2026 09:59 9 Adar 2026 09:59
Xwendin Xwendin:  3 xulek

24EM MEŞA ŞEVÊ A FEMİNÎST

Jin û LGBTÎ+yî li Taksîmê bûn: "Rizgariya me di femînîzmê de ye"

Tevî dorpêç û astengiyên veguhastinê, jin û LGBTÎ+yî li Taksîmê kom bûn û ji Sıraselvilerê ber bi Cîhangirê ve meşek girseyî li dar xistin.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Dîmenê mezin bike
Jin û LGBTÎ+yî li Taksîmê bûn: "Rizgariya me di femînîzmê de ye"
Foto: Evrim Kepenek /bianet

24emîn Meşa Şeva Femînîst, ku di çarçoveya 8ê Adarê Roja Jinan a Cîhanî de li Stenbolê hate lidarxistin, îsal dîsa li Taksîmê pêk hat.

Meş bi dirûşmeya "Em ê vê pergalê bi têkoşîna xwe ya femînîst û hevgirtina xwe biguherînin" hate lidarxistin. Jin û LGBTÎ+ çend demjimêr beriya meşê saet 19:30ê êvarê li Kolana Sıraselviler kom bûn.

Di meşê de pankarta bi nivîsa "Rizgariya me di femînîzmê de ye" hate bilindkirin û jin û LGBTÎ+ bi çepik, tilîliyan û dirûşmeyan ber bi Cîhangîrê ve meşiyan.

Li Stenbolê jin li qadan e
Li Stenbolê jin li qadan e
8 Adar 2026

Bi hezaran jin û LGBTÎ+ tevlî meşê bûn. Di meşê de dirûşmeyên wekî "Em kolanan jî, qadan jî û şevan jî naterikînin", "Jin, jiyan, azadî!" û "Ger jin azad bûna cîhan dê bihejiya" hatin berzkirin; tekezî li ser "serhildana femînîst" li dijî tûndkariya mêran, şer û xizaniyê hate kirin.

Hevseroka DEM Partiyê Tulay Hatimogullari û Hevberdevka Kongreya Demokratîk a Gelan (HDK) Meral Daniş Beştaş jî beşdarî meşê bûn.

Meşê saetek dom kir û li ber Parka Otomobîlan a Cîhangîrê meşale hatin pêxistin û daxuyaniya çapemeniyê ji aliyê Komîteya Amadekar ve bi zimanên Tirkî, Kurdî û Erebî hat xwendin.

Daxuyaniya bi kurdî weha ye:

Îro em li vir ji bo Meşa Şevê ya Femînîst a 24emîn kom bûne. Wekî ku em her sal, em îsal jî dengê xwe bi coşa xwe, serhildana xwe û piştgiriya xwe bilind dikin.

Bi sedsalan e, mêr bi xebatên jinan ên bêpere jiyaneke rehet û xweş dijîn. Bi baweriyeke ku jin di bin desthilatdariya wan de ne, tundî li jinan dikin û kuştina jinan wekî mafê xwe dibînin.

Her roj em bi şerê ku mêrên daye destpêkirin û wêrankarîya ku wan çêkirîye siyar dibin. Dema ku bombeyên li kêleka me li ser Îranê diteqin, jinên Filistînî li girtîgehên Îsraîlê têne işkencekirin. Li Sûriyê, HTŞ a ku ji aliyê DYA ve tê piştgirîkirin, jinan dikuje. Em temaşe dikin ku hin kes cîhanê talan dikin, ji me didizin û xwe dewlemend dikin.

Lêbelê, em tînîn bîra xwe ku divê em serî li vê tarîtiyê netewînin, fêrî bêhêvîtiyê nebin, an jî pêrgala ku ji aliyê mêrên ve hatiye afirandin qebûl nekin.

Ew hewl didin ku rê li ber gihiştina hormon û mafê jiyanê yê kesên trans bigirin, bi bikaranîna têgînên wekî "sala malbatê", "bêzayendkirinê" û "tevgerên ne li gorî zayendan", di eslê xwe de hewl didin serdestîya mêrên a li ser jinan biparêzin. Ji ber ku ew dizanin ku ev serdestî di bin xeterê de ye, ku hêza femînîzmê ya guherînê xeteryek e.

Ev rewş dê biguhere. Spas ji bo her jinên ku îro li vir e, an jî nikare li vir be, ya ku di jiyana xwe de li dijî baviksalariyê têdikoşe. Spas ji bo piştgiriya me ya femînîst.

Em dibêjin azadiya me di femînîzmê de ye. Azadî bi hev re, bi riya piştgiriya femînîst, mimkun e. Ji ber ku femînîzmê fêrî me kiriye ku mimkun e mirov di nav aştiyê de, bê dijmin, jiyaneke wekhev û adil ava bike.

Bijî tekoşîna me ya femînîst!

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
8ê Adarê Roja Jinan a Cîhanî LGBTİ +
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] Hemû Nivîsên wî/wê
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

Domahiyê nîşan bide
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Nivîsên wî/wê yên din
RAPORA TUNDKARIYA MÊRAN - SİBAT 2026
Mêran di Sibatê de 22 jin kuştin
6 Adar 2026
Mêran di Sibatê de 22 jin kuştin
Li Amedê panela Roja Zimanê Dayikê: “Zimanê Dayikê û Perwerde”
23 Sibat 2026
Li Amedê panela Roja Zimanê Dayikê: “Zimanê Dayikê û Perwerde”
Li Amedê parka “Gulistana Zimanan” vebû: Zimanê dayîkê maf e, bêdengkirin bêedaletî ye
20 Sibat 2026
Li Amedê parka “Gulistana Zimanan” vebû: Zimanê dayîkê maf e, bêdengkirin bêedaletî ye
RAPORA TUNDKARIYA MÊRAN - KANÛNA PAŞÎN 2026
Mêran di Kanuna Paşiyê de 16 jin kuştin
3 Sibat 2026
Mêran di Kanuna Paşiyê de 16 jin kuştin
RAPORA TÛNDKARIYA MÊRAN–2025
Mêran di sala 2025an de herî kêm 299 jin kuştine
22 Çile 2026
Mêran di sala 2025an de herî kêm 299 jin kuştine
Biçe serûpelê