Jin û LGBTÎ+yan li Kolana Îstîklalê bang kirin: Em ê dev ji mafên xwe bernedin

Li Stenbolê jin û LGBTÎ+ di çarçoveya 25ê Mijdarê Roja Têkoşîna Navneteweyî a Li Dijî Tûndkariya Li Ser Jinan de “li dijî tûndkariya dewleta mêr” li Tunela Taksîmê kom bûn.
Saet di 17:30ê de, jin û LGBTÎ+ ber bi Qada Tunelê ve meşiyan û saet di 18:40an de bi dirûşmeya "Jin jiyan azadî" dest bi xwepêşandanê kirin.
Di çalakiyê de pankartên bi nivîsên "Hezar silav ji jinên ku li Filistînê li ber xwe didin re", "Efûkirin nîne; canekî me yê din nîne" û "Kar, nafaka, mîrat mafên me ne: Rabe ser piyan!" derketin pêş û dirûşmeya "Tu ê ti carî bi tenê nemeşe" dihat berzkirin. Di xwepêşandanê de peyama "Em dev ji mafên xwe bernadin" jî hate bilindkirin.
Parlamentera Partiya Demokrasî û Wekheviyê a Gelan(DEM Partî) Meral Daniş Beştaş jî tevlî xwepêşandanê bû.
Bi sedan jin derdora saet 20:15ê li ser Kolana Îstîklalê dest bi meşê kirin, Piştre ber bi Qada Taksîmê ve çûn û daxuyaniya daxuyanî dan.
#25Kasım 🟣 Kadın ve LGBTİ+’lar, erkek şiddetine karşı İstiklâl'de— bianet (@bianet_org) November 25, 2025
👉🏼 İstiklâl Caddesi üzerinden yürüyüşe başlayan grup, Taksim Meydanı’na doğru ilerliyor.
Video: @kepenekevrimm pic.twitter.com/Z9gCIcveaf
Bi kurtî di daxuyaniyê de weha hat gotin:
“Ji ber me hesta serhildanê zêde kiriye em ligle hevin. Em hev nas dikin. Keda me li malê neha dîtin, em li kargeriyan rastî tacîzan hatin, em bi mirinê hatin tehdîdkirin, em ji ber hebûna xwe hedef hatin girtin. Lê me tu car dest ji jiyana xwe berneda. Me ji hev ji têkoşîna hev ji daxwaza jiyana azad û wekh hêz girt. Mêr xwe li ser jiyana me xwedî maf dibînin. Em vê qebûl nakin. Polîtîkayên desthilatdariyê yên malbatê xurt dikin newekhevî, xizanî û tundiya li ser jinan zêde dike.”
“Çi bi Gulîstan Doku hat? Mirinên biguman yên Nadîra, Hande, Dîna, Rojîn, Rabîa Naz, Narîn Guan çima nayên ronîkirin? Her cînayeta ku mêr, peywirdarên cemawerî, siyasetmedar, malbat hevkarên wê ne serê wê tê girtin û ev jî zemîna tundiyek din ava dike. Em îro li dijî vê li virin. Em dengê xwe bilind dikin û bi piştevaniya xwe li vir in. Yek ji sedema hebûna me ya li kolanê jî tundiya dewletê ya li ser jinane. Em bi pergaleke ku 25’ê Mijdarê li me qedexe dike re rû bi rû ne. Beriya 25’ê Mijdarê 168 hevalên me hatin binçavkirin û doz lê haitn vekirin. 8’ê Çile de doza me heye. Em li alî aştiyê ne. Em li dijî tundiya mêr-dewletê li qadane. Bi mîrateya Sakîne Cansiz û Xwişkên Mîrabel’ em ê têkoşîna rêxistinkirî bidomînin.”
Çalakî bi dirûşmeyan bidawî bû.
(EMK/AY)