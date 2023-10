Jin, doktor û hêzên ked û demokrasiyê li ber Konsolxaneya Îsraîlê çalakî li dar xistin

Piştî ku Îsraîlê li Xezeyê Nexweşxaneya El-Ehlî Baptîstê bombebaran kir, li Stenbolê, partiyên siyasî, sendika û rêxistinên pîşeyî yên kedkaran, duh bi şev çalakiyên protestoyi li dar xistin. Çalakger li ber deriyê Metroya Leventê kom bûn û ber bi Konsolxaneya Îsraîlê ve meşiyan.

Li gorî nûçeya Evrenselê, girseya ku li ser banga partiyên siyasî û rêxistinên pîşeyî hatin ba hev, li pişt pankartên “Li Xezeyê qirkirin tê kirin, Îsraîlê bidin sekinandin” û “Hemû têkiliyan bi Îsraîlê re qut bikin” civiyan.

Di dema meşê de gelek caran sloganên, “Şermezarkirin têrê nakê, Îsraîlê boykot bikin”, “Emperyalîzm wê têk biçe, gelên berxwedêr wê bi ser bikevin”, “Îsraîla qatil, ji Filistinê bicehime”, “Hezar silav li kesên li Filistinê şer dikin”, “Ji şer re na, demildest aştî”, “Bimre Îsraîl, bimre DYA”.

Doktor: “Pêşmalkên me yên spî bi xwînê xemilîn”

Ji bo kesên li Xezeyê mirine, deqîqeyekê bêdeng sekinîn. Piştî wê, Endamê Lijneya Rêveber û Sekreterê Giştî ya Odeya Doktoran a Stenbolê Dr. Ertûgrûl Orûçî got, “Duh bi şev li Xezeyê nexweşxaneyek hate bombekirin. Li dijî kesên ev hovîtî pêk anîn, em, weke Odeya Doktoran a Stenbolê bi pêşmalkên xwe yên spî beşdar bûn. Piştî vê qetlîama hovane a ku duh pêk hat, em piştgirên hemû gelê Filistînê ne. Pêşmalkên me yên spî bi xwînê xemilîn.”

Orûçî paşê daxuyaniya hevbeş a ku DISK, KESK, TTB û TMMOBê amade kiriye, xwend.

Hêzên ked û Demokrasiyê: “Hemû têkiliyên xwe bi Îsraîlê re qut bikin”

Li ser navê Hêzên Ked, Aştî û Demokrasiyê yên Stenbolê Denîz Demîrdovenî daxuyaniya hevbeş xwend ku partiyên siyasî û rêxistinên civaka sivîl ev platform ava kiriye.

Demîrdovenî diyar kir ku “Kesên bi rojan e piştgiriya Îsraîle dikin, di serî de DYA û hemû hêzên emperyalîst, hevkarên sûcê qirkirin, qetlîam û dagirkirinê ne. Dagirkeriya Siyanîst, emperyalîst a ku zêdetirî sed sal in li Filistînê tê bi rê ve birin, bi rojan e weke qetlîam û şerê paqijkirina etnik dewam dike. Kesên li beramberî vî şerî bêdeng dimînin, kesên dagirkeriya Îsraîlê rewa qebûl dikin, hevkarên vê qetlîamê ne.

Gelê Filistinê duh çawa bû îro jî bi hemû hêza xwe li jî dagirkeriya emperyalîst û Sîyonîst li ber xwe dide. Ya ku mafdar e, berxwedana rewa ya gelê Filistîn e.

Desthilatdariya AKPyê, li dijî dagirkerî û qetlîama bi rojan e dewam dike, ji bilî daxuyaniyên şermezarkirinê, di gaveke din neavêtiye. Hemû têkiliyên leşkerî, ekonomîk û dîplomatîk yên di navbera Tirkiye û Îsraîlê de dewam dikin.

Divê hemû têkiliyên leşkerî, ekonomîk û dîplomatîk yên bi Îsraîlê re bên qutkirin. Peymanên dualî divê bên bên betalkirin. Divê baregehên Amerîkayê demildest bên girtin.”

“Jin li cem gelê Filistînê ne”

Saziya “Jin bi bi hev re xurt in” jî li ber konsolxaneyê êrîşa Îsraîlê li Xezeyê kiriye, protesto kir. Jinan pankarta ku li ser wê “Jin li cem gelê Filistînê ne” hatiye nivîsîn û kaxizên ku li ser wan “Ji çem heta deryayê Filistîna azad”, “Îsraîl qirkirinê demildest bi dawî bike”, “Jinên filistînê ne bi tenê ne” hatine nivîsîn hilgirtin.

Jinan li vir daxuyaniya xwe ya nivîskî xwend û got; “12 roj in Xeze bênavber tê bombekirin. Ti roj û saet nîne ku bombe li ser serê wan neyên barandin. Em div an rojan de ne ku her di pênc deqîqeyan de filistîniyek tê kuştin. Her roj hejmar zêdetir dibe. 1000, 2000, 3000. Li ber çavê cîhanê, dixwazin filistiniyan tune bikin. Li wan cihên ku artêşa Îsraîlê weke cihê tehliyekirinê hatibû diyarkirin, dîsa mirov tên kuştin. Em wê feraseta duru ya ji dibêje li Filistînê ji şer re na, lê çavê xwe ji kuştinên li Rojava digire, red dikin. Em dibêjin, bombebarana li Xezeyê bidin sekinandin, dagirkirina Filistînê bidin sekinandin.”