Jin derginin 58’inci sayısı, okurla buluştu

Her Pazar çıkan web dergi Jin’in 58’inci sayısı, “2024 yılının ilk üç ayında 97 kadın katledildi: Artık Yeter!” manşetiyle çıktı.

Derginin yeni sayısında, kadına yönelik şiddet ve cinayetlere dikkat çekildi.

Yeni sayıda Hülya Osmanağaoğlu, “Kadın cinayetleri: Erkek -aile -devlet ittifakı” başlıklı yazısı ile kadın cinayetlerine karşı sessizliğe ve siyaset gündemi içinde kadın cinayetlerinin görülmemesine değindi.

Oya Açan, “Kadınların katilleri sizlersiniz!” başlıklı yazısında kadın cinayetlerinin nedenlerini ele alırken, şiddet ve cinayetlere karşı oluşması gereken öz savunmayayı anlattı.

Yüksel Mutlu, “Yerel yönetimler kadın cinayetlerini önleyebilir” başlıklı yazısında, kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin durdurulması ve engellenmesinde yerel kurumların önemine ve işlerliğine dikkat çekti.

Ebru Günay, “TV dizilerindeki “pembe” hayatlar” başlıklı yazısında eril medyanın kadına yönelik şiddet ve cinayetleri normalleştiren yaklaşımını eleştirdi.

Habibe Eren, “Renk renk çarşaf vaat edenleri tarih sahnesinden silmek” başlıklı yazısı ile kadınları hedef alan erkek egemen zihniyete karşı her alanda büyütülen kazanımlara odaklandı.

MA'nın haberine göre, dergideki tüm başlıklar şöyle:

* Kadın cinayetleri: Erkek -aile -devlet ittifakı / Hülya Osmanağaoğlu

* “Kadınların katilleri sizlersiniz!” / Oya Açan

* Yerel yönetimler kadın cinayetlerini önleyebilir / Yüksel Mutlu

* TV dizilerindeki “pembe” hayatlar / Ebru Günay

* Renk renk çarşaf vadedenleri tarih sahnesinden silmek / Habibe Eren

* Mücadelemizi daha fazla büyüteceğiz / Gülbahar Güzel-Mimoza Kadın Derneği

* Kürdistan’da bir özgürlük öyküsü / Sara Aktaş

(EMK)