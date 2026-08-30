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YT: Yayın Tarihi: 30.08.2026 10:26 30 Ağustos 2026 10:26
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.08.2026 10:30 30 Ağustos 2026 10:30
Okuma Okuma:  1 dakika

Jin Dergi’nin 183’üncü sayısı çıktı

Dergi, bu kez barışın hangi toplumsal ve siyasal koşullarda kalıcılaşabileceğini, geçmişle kurulacak ilişkinin nasıl olması gerektiğini ele alıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Jin Dergi’nin 183’üncü sayısı çıktı
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Jin Dergi, 183.  sayısı “Geçmişle Yüzleşme ve Geleceğe Dair Beklentiler” kapağıyla çıktı.  

Dergi,183’üncü  sayısında; barışın hangi toplumsal ve siyasal koşullarda kalıcılaşabileceğini, geçmişle kurulacak ilişkinin nasıl olması gerektiğini ve barışın kimlerin sözüyle, hangi hak talepleriyle kurulabileceğini farklı yazılar ve deneyimler üzerinden ele alıyor.

Yeni sayıda okurla buluşacak konu ve başlıklar şöyle: 

*Yas Evimizde: Kürdistan’da Kayıp, Hafıza ve Kolektif Ruhsallık / Figan Kepenek

*Geçmişle Yüzleşmek, Geleceği Birlikte Kurmak / Dilan Dirayet Taşdemir

*Barışın Dili, Kimin Sesi? / Esra Çiftçi

*Entelektüelin İşlevi ve Eleştirel Yaklaşımın İmkânı / Ruşen Seydaoğlu

*Barış Konuşulurken Kürtler Ana Dilinden Vazgeçer mi?  / Şükran Demir

*Barış Cezaevlerinden, Dilden ve Kimlikten Başlar- Barış Annesi Zeynep Çalıhan ile Röportaj / Jin Dergi Ekibi

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Jin Dergi kadın yazını Kadın yazarlar kürt kadın hareketi
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/haber/jin-derginin-161inci-sayisi-yayinda-318143
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/haber/jin-derginin-58inci-sayisi-okurla-bulustu-294016
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