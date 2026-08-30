Jin Dergi’nin 183’üncü sayısı çıktı

Jin Dergi, 183. sayısı “Geçmişle Yüzleşme ve Geleceğe Dair Beklentiler” kapağıyla çıktı.

Dergi,183’üncü sayısında; barışın hangi toplumsal ve siyasal koşullarda kalıcılaşabileceğini, geçmişle kurulacak ilişkinin nasıl olması gerektiğini ve barışın kimlerin sözüyle, hangi hak talepleriyle kurulabileceğini farklı yazılar ve deneyimler üzerinden ele alıyor.

Yeni sayıda okurla buluşacak konu ve başlıklar şöyle:

*Yas Evimizde: Kürdistan’da Kayıp, Hafıza ve Kolektif Ruhsallık / Figan Kepenek

*Geçmişle Yüzleşmek, Geleceği Birlikte Kurmak / Dilan Dirayet Taşdemir

*Barışın Dili, Kimin Sesi? / Esra Çiftçi

*Entelektüelin İşlevi ve Eleştirel Yaklaşımın İmkânı / Ruşen Seydaoğlu

*Barış Konuşulurken Kürtler Ana Dilinden Vazgeçer mi? / Şükran Demir

*Barış Cezaevlerinden, Dilden ve Kimlikten Başlar- Barış Annesi Zeynep Çalıhan ile Röportaj / Jin Dergi Ekibi

(EMK)