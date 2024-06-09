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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 9 Haziran 2024 10:25
 ~ Son Güncelleme: 9 Haziran 2024 10:27
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Jin dergi 67’nci kez okurla buluştu

Derginin bu sayısında, “aile” oluşumu ve aileye yönelik politikalar üzerinden kadının nasıl dar bir alana hapsedildiği ve kadınların mücadele ilde ele ettiği kazanımlarına yönelik saldırılara odaklanılıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Jin dergi 67’nci kez okurla buluştu

Haftalık olarak okuyucuyla buluşan Jin derginin 67’nci sayısı “Erkek-devlet-aile’ üçgeninde kadın mücadelesi” başlığıyla yayımlandı. 

MA'nın haberine göre, Derginin bu sayısında, “aile” oluşumu ve aileye yönelik politikalar üzerinden kadının nasıl dar bir alana hapsedildiği ve kadınların mücadele ilde ele ettiği kazanımlarına yönelik saldırılara odaklanılıyor.

Bu sayıdaki tüm başlıklar şöyle:

*Aile çimentosu sağlamlaştırılmaya çalışılıyor / Oya Açan

* Yükselen faşizm neden “aile”ye ihtiyaç duyar? / Adalet Kaya

* Demokratik bir aile mümkün mü? / Ebru Günay

* Cemaatler kıskacında kadın mücadelesi ve 6284 / Çiğdem Göksoy- Mimoza Kadın Derneği

*Cinsiyetlendirilmiş şehir / Buildings Cities- Çeviri

(EMK)

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