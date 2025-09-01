Jim Jarmusch: “MUBI-Sequoia ilişkisi beni hayal kırıklığına uğrattı”

Sinemanın en prestijli festivallerinden Venedik Uluslararası Film Festivali, 27 Ağustos’ta İtalya’nın Lido Adası’nda başladı. Bu yıl 82’ncisi düzenlenen festival, 6 Eylül’e dek sürecek.

Festivalin açılışını Paolo Sorrentino’nun çok konuşulan filmi “La Grazia” yaparken, kapanışta ise yarışma dışı gösterilecek Cédric Jimenez imzalı “Chien 51” izleyiciyle buluşacak.

Festivalin bu seneki ana gündemlerinden biri Gazze’de devam eden İsrail saldırıları.

Aralarında Matteo Garrone, Abel Ferrara ve Ken Loach gibi dünyaca ünlü yönetmen ve yapımcıların da bulunduğu yüzlerce İtalyan ve uluslararası sinema sanatçısı, festivalin Gazze’deki saldırıları kınamasını talep eden açık mektup imzaladı.

Sanatçılardan Venedik Film Festivali’ne "Gazze" çağrısı

Festivalde dün (31 Ağustos) prömiyeri yapılan “Father Mother Sister Brother” filminin yönetmeni Jim Jarmusch da bu bağlamda, gazetecilerin MUBI-Sequoia Capital işbirliğine dair sorularını yanıtladı.

🎬 MUBI, yönetmenin son filminin ortak yapımcısı konumunda.

Mayıs ayı sonunda MUBI’nin Sequoia Capital’den 100 milyon dolarlık yatırım aldığı açıklandı. Kısa süre sonra, Silikon Vadisi merkezli yatırım şirketinin İsrail ordusuyla yakın ilişkileri olduğu ortaya çıktı.

“Bizim yükümüz değil”

Variety’de yer alan habere göre, Jarmusch, MUBI-Sequoia ortaklığına dair sorulara şu yanıtı verdi:

“Benim MUBI ile ilişkim çok daha öncesine dayanıyor ve filmde onlarla çalışmak harikaydı. Ama bu [MUBI ile Sequoia arasındaki] ilişki beni hayal kırıklığına uğrattı ve rahatsız etti. Ben bağımsız bir yönetmenim ve filmlerimi finanse etmek için farklı kaynaklardan para aldım.

“Tüm şirketlerin parası kirlidir. Film şirketlerinin finansman yapısını didiklemeye kalkarsanız, mutlaka sorunlar bulursunuz. Bunun tek alternatifi film yapmamak olur. Ama filmler benim kendimi ifade etme biçimim. Endişeliyim; ama hoşlanmadığım şey, bu açıklamaları sanatçılardan beklemek. Bu bizim yükümüz değil.”

“Father Mother Sister Brother”, Jarmusch’un 2003 tarihli Coffee & Cigarettes’ten bu yana Venedik’teki ilk filmi. Günümüzde geçen ve üç bölümden oluşan film, yetişkin çocuklarla ebeveynleri arasındaki ilişkileri anlatıyor. Cate Blanchett, Vicky Krieps, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Indya Moore ve Luka Sabbat’ın rol aldığı filmde Adam Driver da yer almasına rağmen basın toplantısına katılmadı. (TY)