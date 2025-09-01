ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 1 Eylül 2025 16:25
 ~ Son Güncelleme: 1 Eylül 2025 17:08
2 dk Okuma

Jim Jarmusch: “MUBI-Sequoia ilişkisi beni hayal kırıklığına uğrattı”

ABD’li yönetmen, 82. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Jim Jarmusch: “MUBI-Sequoia ilişkisi beni hayal kırıklığına uğrattı”
Cate Blanchett ve Jim Jarmusch, Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Sinemanın en prestijli festivallerinden Venedik Uluslararası Film Festivali, 27 Ağustos’ta İtalya’nın Lido Adası’nda başladı. Bu yıl 82’ncisi düzenlenen festival, 6 Eylül’e dek sürecek.

Festivalin açılışını Paolo Sorrentino’nun çok konuşulan filmi “La Grazia” yaparken, kapanışta ise yarışma dışı gösterilecek Cédric Jimenez imzalı “Chien 51” izleyiciyle buluşacak.

Festivalin bu seneki ana gündemlerinden biri Gazze’de devam eden İsrail saldırıları.

Aralarında Matteo Garrone, Abel Ferrara ve Ken Loach gibi dünyaca ünlü yönetmen ve yapımcıların da bulunduğu yüzlerce İtalyan ve uluslararası sinema sanatçısı, festivalin Gazze’deki saldırıları kınamasını talep eden açık mektup imzaladı.

Sanatçılardan Venedik Film Festivali’ne "Gazze" çağrısı
Sanatçılardan Venedik Film Festivali’ne "Gazze" çağrısı
27 Ağustos 2025

Festivalde dün (31 Ağustos) prömiyeri yapılan “Father Mother Sister Brother” filminin yönetmeni Jim Jarmusch da bu bağlamda, gazetecilerin MUBI-Sequoia Capital işbirliğine dair sorularını yanıtladı.

🎬 MUBI, yönetmenin son filminin ortak yapımcısı konumunda.

Mayıs ayı sonunda MUBI’nin Sequoia Capital’den 100 milyon dolarlık yatırım aldığı açıklandı. Kısa süre sonra, Silikon Vadisi merkezli yatırım şirketinin İsrail ordusuyla yakın ilişkileri olduğu ortaya çıktı.

“Bizim yükümüz değil”

Variety’de yer alan habere göre, Jarmusch, MUBI-Sequoia ortaklığına dair sorulara şu yanıtı verdi:

“Benim MUBI ile ilişkim çok daha öncesine dayanıyor ve filmde onlarla çalışmak harikaydı. Ama bu [MUBI ile Sequoia arasındaki] ilişki beni hayal kırıklığına uğrattı ve rahatsız etti. Ben bağımsız bir yönetmenim ve filmlerimi finanse etmek için farklı kaynaklardan para aldım.

“Tüm şirketlerin parası kirlidir. Film şirketlerinin finansman yapısını didiklemeye kalkarsanız, mutlaka sorunlar bulursunuz. Bunun tek alternatifi film yapmamak olur. Ama filmler benim kendimi ifade etme biçimim. Endişeliyim; ama hoşlanmadığım şey, bu açıklamaları sanatçılardan beklemek. Bu bizim yükümüz değil.”

“Father Mother Sister Brother”, Jarmusch’un 2003 tarihli Coffee & Cigarettes’ten bu yana Venedik’teki ilk filmi. Günümüzde geçen ve üç bölümden oluşan film, yetişkin çocuklarla ebeveynleri arasındaki ilişkileri anlatıyor. Cate Blanchett, Vicky Krieps, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Indya Moore ve Luka Sabbat’ın rol aldığı filmde Adam Driver da yer almasına rağmen basın toplantısına katılmadı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
82. Venedik Uluslararası Film Festivali jim jarmusch Gazze İsrail'e kültürel boykot mubi
ilgili haberler
Sanatçılardan Venedik Film Festivali’ne "Gazze" çağrısı
27 Ağustos 2025
/haber/sanatcilardan-venedik-film-festivaline-gazze-cagrisi-310856
82. Venedik Film Festivali seçkisi belli oldu
25 Temmuz 2025
/haber/82-venedik-film-festivali-seckisi-belli-oldu-309808
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Sanatçılardan Venedik Film Festivali’ne "Gazze" çağrısı
27 Ağustos 2025
/haber/sanatcilardan-venedik-film-festivaline-gazze-cagrisi-310856
82. Venedik Film Festivali seçkisi belli oldu
25 Temmuz 2025
/haber/82-venedik-film-festivali-seckisi-belli-oldu-309808
Sayfa Başına Git