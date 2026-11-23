Berhema Ebdurrehman Qasimlo bi navê “Kurtebehsek li ser Sosyalîzmê” bi kurmancî ji aliyê Pall Weşanê ve hat çapkirin. Di vê pirtûkê de gotar û şîroveyên Dr. Ebdurrehman Qasimlo yên li ser sosyalîzmê cih digirin.
Pirtûk ji aliyê Mustafa Zengîn ve ji Soranî li Kurmanciyê hat wergerandin û wî bi xwe jî pêşgotineke berfireh ji bo pirtûkê nivîsiye.
Nivîsa paşbergê
Mijarên wekî rexnekirina sosyalîzma reel, redkirina dîktatoriya proletaryayê, radîkalîzekirina demokrasiyê û parastina mafê çarenivîsê bi salan e di nav kurdan de bi awayekî tên nîqaşkirin. Lê di vî warî de metn û bernameyên ku ev mijar bi şêweyekî metodolojîk teorîze kirine, pir zêde li ber destê me tunene. Ev metna Kurtebehsek li ser Sosyalîzmê ya ku ji aliyê Ebdurrehman Qasimlo ve hatiye nivisîn, dikare cihekî mezin ê vê valahiyê dagire di vê qadê de.
Ev berhem li gor serdema xwe ya salên 80yan, bi taybetî jî di nav kurdan de metn û fikreke nû ye ku di wan salan de hîn bayê sosyalîzma reel û ortodoks xurt bû, rexnekirina vî şêweyê sosyalîzmê û li şûna wê pêşniyazkirina sosyalîzmeke demokratîk ji aliyê fikrî û îdeolojîk ve helwesteke wêrekî bû. Di vê çarçoveyê de determînîzma îqtisadî, çînparêzî û dîktatoriya proletaryayê tê redkirin û armanceke wisa tê girtin ku çareseriya pirsgirêkên neteweyî û mafê çarenivîsa neteweyî ji bin nîrê nêrîn û hegemonyaya sosyalîst bê xelaskirin.
Di Kurtebehsê de herçiqas dest ji sosyalîzmê nehatibe kêşan jî, hewlek xwe dide der ku di navbera pirsgirêka neteweyî û civakî-aborî de hevsengiyekê deyne. Bidestxistina otonomiyê ji bo avakirina sosyalîzmê wekî pêşmerc tê dîtin û pirsgirêka neteweyî ji pirsgirêka îdeolojîk a sosyalîst pêşdetir tê qebûlkirin. Kurtebehsek li ser Sosyalîzmê, bi pêşgotina berfireh û wergera Mustafa Zengin me vedixwîne danûstandineke fikrî.
Derbarê Ebdurrehman Qasimloyî de
Di 1930yê de li Ûrmiyeyê dayik bû. Di sala 1945ê de li Ûrmiyeyê bi tevlêbûna Yekîtiya Ciwanên Demokrat ên Kurdistana Îranê dest bi xebatên xwe yên siyasî kir.
Dibistana seretayî û navîn li Ûrmiyeyê, dibistana amadeyiyê jî li Tehranê xwend. Ji bo xwendina zanîngehê çû Parîsê û ji wir jî derbasî Praga paytexta Çekoslovakyayê bû. Gava li Pragê bû, bi çend hevalên xwe yên kurd re Komeleya Xwendekarên Kurd ya li Ewropayê dadimezirand.
Di sala 1962yê de li Dibistana Aborî ya Pragê di warê aborînasiyê de doktoraya xwe temam kir û heta sala 1970yê li heman dibistanê li ser teoriyên aboriyê û aborînasiya marksîst û li Zanîngeha Sorbonneê li ser xebatên kurdî ders dan. Di wê heyamê de pirtûka wî ya navdar a bi navê Kurd û Kurdistan (1965) çap bû. Piştî Peymana 11ê Adarê ya di navbera Başûrê Kurdistanê û rejîma Beesê de vegeriya Kurdistanê û beşdarî xebatên siyasî yên PDK-Îyê bû.
Sala 1973yê di Kongreya 3yem a PDK-Îyê de wekî endamê rêveberiyê û sekreterê giştî hat hilbijartin û ev peywira xwe heta dawiya jiyana xwe berdewam kir. Dr. Qasimlo, di 13ê Tîrmeha 1989an de li Viyanaya paytexta Awistiryayê bi du hevalên xwe re di dema hevdîtineke li gel şandeyeke Îranê de, ji aliyê wan ve hat kuştin.
Derbarê Mustafa Zenginî de
Sala 1986ê li navçeya Siwêregê ya bi ser Rihayê ve ji dayik bû. Piştî guhertina çend zanîngeh û beşan derbasî Zanîngeha Acıbademê bû, li wir beşa Teknîkeriya Radyoterapiyê xwend û piştre beşa sosyolojiyê ya ji-dûr-ve xwend.
Sala 2016ê bi armanca xwendina masterê çû Îranê, li wir bi qasî pênc mehan farisî xwend. Li Stenbolê di beşa kurdî ya Ajansa Sputnikê de dest bi edîtoriyê kir. Sala 2019ê bi çend hevalên xwe re kovara Kürd Araştırmaları ava kir û di lijneya kovarê de cih girt.
Niha li Zanîngeha Mardîn Artukluyê li ser Xebatên Çandî master dike. Nivîsên wî bi tirkî û kurdî di malper û kovarên wekî Gazete Duvar, Bianet, Zarema, Kürd Araştırmaları, Birikim, Urfa Pusulayê de weşiyane. Kitêb dikare ji pallwesan.comê bê xwestin.
Xwendevan dikarin kitêbê ji pallwesan.com û kitêbfiroşan peyda bikin.
(AY)