Ji Weşanên Nûbiharê pirtûkek nû: P.Z 40

Welat Dilken vê carê bi romaneke din li pêşberî xwendevanên xwe ye. Dilken herî dawî pirtûka xwe ya helbestan "40+1" derxistibû, vê carê romaneke nû pêşkêş kir. Romana bi navê "P.Z 40" ji 92 rûpelan pêk tê.
Nûbiharê du pirtûkên helbestan çap kirin
Kurteyek ji romanê:
“Wî rast gotibû!
Min bi çend ziman dizanî lê neçûbûm nav civatên bi wan zimanan diaxifin…
Min bi çend baweriyan dizanî lê ez tu car neçûbûm di nav bawermendên wan baweriyan de rûneniştibûm, neketibûm perestgehên wan, ayîn û rêûresmên wan nedîtibûn.
Min bi dîrokeke ku bi zanînê re hevdem e, ku mirovahiyê bi destên xwe serboriyên xwe li rûpelên wê kiribûn dizanî, lê ez qet neçûbûm bi pey şûnpêyên wê dîrokê neketibûm…
Haya min bi gelek şaristanî, keysertî û bajarên ji mirovan re bûne hêlîn hebû, lê neçûbûm li kuçeya yekî jî nemeşiyabûm; ji şeraba wan min netamijandibû, li qadên wan doş nebûbûm û li qesrên wan rûneniştibûm; min li çavên jinên wan ên bedew nenêrîbû...”
Derbarê Welat Dilkenî de
Welat Dilken di bihara 1975'an de li gundê Dolê ya Semsûrê hatiye dinê. Nivîs û helbestên wî di kovarên wekî Tîroj, Çirûsk, W û di malperan de hatine weşandin. Wî demek di rojnameya Ewropres nivîsî. Demek dirêj e di Diyarnameyê de qunciknivîskarî kir û ew yek ji edîtorên Diyarnameyê ye. Di pêşbaziyên Huseyîn Çelebî û Feqî Huseyîn Sagniç de helbestên wî xelat girtine.
Pirtûkên wî ev in:
- Ken deyndarê giriyê ne, Helbest, Weşanên Belkî, 2006
- Sî bi rojê xweşik e, Helbest, Weşanên Lîs, 2009
- Şeva dawî, Roman, Weşanên Lîs, 2012
- 29 kul, 29 gul, Helbest, Weşanên Ronahî, 2012
- Siya derizî, Helbest, Weşanên Ronahî, 2012
- Neynik û hinek, Helbest, Weşanên Ronahî, 2013
- Stêrka xuricî Ferat, Roman, Weşanên Peywend, 2016
- Me Herî pir ji helbestkaran bawer kir, Ozgur Doga (wergera ji tirkî Welat Dilken), Weşanên Lîs, 2016
- Kevir û tiştên din, Helbest, Weşanên J&J, 2017
- Orîjîn, Çîrokên Mînînal, Weşanên Avesta, 2019
- 41+1, Weşanên Nûbihar, 2023
- 40 P.Z., Weşanên Nûbihar, 2025
(AY)
*Çavkanî: Diyarname, Nubihar