Ji rojnameger Silêman Ehmedî 42 roj in agahî nîne

42 roj in ku ti agahî ji rojnameger û edîtorê beşa erebî yê Rojnewsê Silêman Ehmedî nîne. Ehmed di 1ê Çiriya Pêşiyê de çûbû serdana malbata xwe ya li Taxa Şêx Meqsûd a Helebê. Ehmed, di 25ê Çiriya Pêşiyê de xwest bi ser deriyê Pêş Xabûr (Sêmalka) re derbasî Herêma Federe ya Kurdistanê bibe. Lê li vir hêzên PDKyê ew desteser kir. Ji wê rojê ve ye agahî i Ehmedî nîne.

Hefteyek piştî windabûna Ehmedî, asayîşa PDKyê ya Dihokê daxuyaniyek da û îdia kir ku “Silêman Ehmed rojnameger nîne.” Silêman Ehmed nêzî 5 sal in di beşa erebî ya Rojnewsê de edîtor e.

Hêjayî bibîrxistinê ye ku ji parêzerên Ehmed, Nêrîman Ehmed têkildarî mijarê bi Rojnewsê re axivî bû û ev agahî dabûn: “Ji roja destpêkê ve me hewl da miwekîlê xwe bibînin û dosyaya wî bixwînin. Em çûn serdana Asayîşa Dihokê lê ji me re gotin li vir nîne. Piştre qebûl kirin ku li wir û gotin li jêr lêkolîna wî heye û destûra hevdîtinê nayê dayîn. Li ser vê yekê me serî li dadgerê Asayîşa Dihokê da. Me xwest bi Ehmed re hevdîtinê bikin û rêkarên yasayî bên cîbicîkirin. Dadwer destûr da lê Asayîşa Giştî li vê biryarê guhdarî nekir û nehişt em bibînin.”

