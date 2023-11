Navenda PENa Kurd û Komeleya Wêjekarên Kurd, ji bo 15ê Çiriya Paşiyê Roja Nivîskarên di Girtîgehan de, ji nivîskarên girtî re name şandin.

PENa Navneteweyî di 15ê Çiriya Paşiyê ya 1981an de biryar dabû ku her sal 15ê Çiriya Paşiyê weke “Roja Nivîskarên di Girtîgehan de” qebûl bikin.

Hevserokê PENa Kurd Omer Fîdan, Hevserokên Komeleya Wêjekarên Kurd Rêdûr Dîjle û Fatma Taşli Tûnç û Seroka Komeleya Rojnamegerên Jin a Mezopotamyayê (MKG) Roza Metîna çûn Postexaneya Ofîsê ya Navçeya Bajarê nû ya Amedê û ji wer name û kartên amade kiribûn, şandin.

Hevserokên Partiya Herêmên Demokratîk (DBP) Sûltan Yaray û Mehmet Şîrîn Gurbuz, endamên Meclîsa Dayikên Aştiyê û nûnerên saziyên sivîl jî piştgirî dan çalakiyê.

“Em hewl didin piştgiriya nivîskarên di girtîgehan de ne bikin”

Piştî ku beşdaran kart û name şandin, li ber avahiya Postexaneyê civîneke çapemeniyê li dar xist. Hevserokê PENa Kurd Omer Fîdan axivî û diyar kir ku weke Navenda PENa Kurd ew hewl didin piştgiriya nivîskarên di girtîgehan de ne, yên bi tade û îşkenceyê re rû bi rû dimînin bikin: ““Me îro kart û name ji nivîskar û rojnamegerên di zîndanan de şand û me piştgiriya xwe ji bo azadiya raman, azadiya xwederbirînê diyar kir. Xebatên me yên bi vî avayî dê bidomin. Peywira me ye ku li tevahiya cîhanê bi her avayî herkes bikaribe mafên xwe yên mirovî, mafên xwe yên azadiya raman bi kar bînin. Em ê li ser vê yekê xebatên xwe bidomînin.”

Hevseroka Komeleya Wêjekarên Kurd Fatma Taşli Tûnç jî axivî û got ku ew hêvî dikin nivîskarên di zindanan de jî azad bibin û wan jî di nava xwe de bibînin.

Beşdarên bernameyê piştî axavtinan, çûn serdana Komeleya Rojnamegeran a Dîcle Firatê (DFG) kir ku endamên wan di girtîgehan de ne. (FD)