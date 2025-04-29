'Ji Kela Dimdimê'ye Erbil Tiyatro Festivali’nden En İyi Yönetmen ödülü

Mardin merkezli tiyatro topluluğu Şaneşîn Performans, 20-26 Nisan 2025 tarihlerinde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkentinde düzenlenen 8. Uluslararası Erbil Tiyatro Festivali’nden ödülle döndü.

Topluluğun sahnelediği “Ji Kela Dimdimê” adlı oyun, yönetmen Recep İçen’e “En İyi Yönetmen” ödülünü kazandırdı.

Kürt edebiyatının önemli isimleri Erebê Şemo ve Feqiyê Teyran’ın eserlerinden esinlenen oyun; aşk, direniş, özgürlük ve kadınların mücadelesini konu alıyor.

Dîlber ve Şebab karakterleri, hem aşkları için hem de toplumsal baskılara karşı direniyor.

Oyunun müzikleri Vedat Yıldırım’a, koreografisi Serhat Kural’a, sahne ve dekor tasarımı Mahmut Wenda Koyuncu’ya ait. Dramaturjiyi Ümit Aktaş, teknik sorumluluğu ise Bekir Arslanhan üstlendi. Oyunun oyuncu kadrosunda ise Erdal Açıl, Emine Keske Salman, Fatê Saruhan, Mahmut Ozarslan, Newal Hewlîn Öztap, Rozerin Yıldız, Şêrko Janzêm ve Tuğba Erkek yer alıyor.

Öte yandan, Kürtçe sahnelenen oyun, geleneksel anlatıları çağdaş bir anlatımla birleştirmesi ve sahneleme diliyle Kürt tiyatrosuna katkı sunması bakımından sadece jürinin değil, izleyicilerin de beğenisini kazandı. (TY)