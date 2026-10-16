TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 16.10.2026 14:55 16 Cotmeh 2026 14:55
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 16.10.2026 15:01 16 Cotmeh 2026 15:01
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Ji CHPyê 48 kes hatin îxraçkirin

Di nav kesên ku ji aliyê Lijneya Dîsîplîna Bilind a CHPyê ve hatine îxraçkirin Selin Sayek Boke, Gul Çiftçî, Aylin Nazliaka, Yalçin Karatepe, İlhan Cihaner, Zeliha Aksaz Şahbaz û Yankı Bagcioglu jî hene.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Ji CHPyê 48 kes hatin îxraçkirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Lijneya Dîsîplînê ya Bilind (YDK) a Partiya Gel a Komarî (CHP), di civîna ku îro pêk anî de biryar da ku 48 kes ji partiyê bên derxistin.

Li gorî nûçeya TV100ê, Lijneyê ceza li Serokê Berê ê Bajarê Bedlîsê Metin Guzelkaya û Endamê Berê ê Meclîsa Partiyê (PM) Ozan Varal ne birî.

Di Tebaxê de ji bo dîsîplînê hatibûn şandin

Bi biryara tedbîrê ya ku Dadgeha Edliyeyê ya Herêma Enqereyê di 21ê Gulanê de dabû, Kemal Kiliçdaroglu erka Serokatiya Giştî ya CHPyê girtibû ser milê xwe. Ozgur Ozel û 91 parlementerên ligel wî de di 24ê Tîrmehê de ji CHPyê veqetiyabûn û Partiya Nû ava kiribûn. Hin rêveberên berê yên partiyê ku nêzî Ozel bûn jî endametiya xwe ya CHPê domandibûn.

Meclîsa Partiyê ya CHPê, di civîna xwe ya 26ê Tebaxê de bi daxwaza derxistina teqez û bi tedbîr 49 kes sewqî YDKyê kiribûn.

Di nav kesên ku hatibûn sewqkirin de Sekretera Giştî ya Berê Selin Sayek Boke, Cîgira Serokê Giştî ya Berê Gul Çiftci, Seroka Giştî ya Berê ya Baskê Jinan Aylin Nazliaka, endamên berê yên Lijneya Rêveberiya Navendî (MYK) Yalçin Karatepe, Zeliha Aksaz Şahbaz û Yankı Bagcioglu jî hebûn.

Berdevkê CHPê Muslim Sari piştî biryarê daxuyaniyek dabû û diyar kiribû ku wan derbarê kesên ku endametiya wan a partiyê berdewam dike lê ji bo partiyên din ên siyasî dixebitin de pêvajoya dîsîplînê daye dest pê kirin.

Sari anî ziman ku ew xebatên endamên CHPyê yên ji bo partiyên din ne exlakî dibînin û van çalakiyan di çarçoveya bendên dîsîplînê yên partiyê de dinirxînin.

Kesên ku ji bo dîsîplînê hatine şandin

Navên wan 49 kesên ku di 26ê Tebaxê de ji bo YDKê hatibûn kirin ev in:

Ali Abbas Ertürk, Asiye Ergül, Aylin Nazlıaka, Bahattin Bahadır Erdem, Barış Övgün, Bedirhan Berk Doğru, Berk Kılıç, Burcu Mazıcıoğlu, Canan Taşer, Cansel Çiftçi, Ecevit Keleş, Elif Leyla Gümüş, Emine Uçak Erdoğan, Güldem Atabay, Hikmet Erbilgin, İlhan Cihaner, Kerim Rota, Kübra Gökdemir, Mahir Yüksel, Melisa Uğraş, Meryem Gül Çiftci Binici, Nazan Güneysu, Ozan Işık, Önder Kurnaz, Polat Şaroğlu, Selin Sayek Böke, Sercan Çığgın, Serkan Özcan, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Tolga Sağ, Turgay Özcan, Uğurcan İrak, Uygar Parçal, Yalçın Karatepe, Zeliha Aksaz Şahbaz, Tuğçe Hilal Özkan, Yankı Bağcıoğlu, Baran Seyhan, Emre Kartaloğlu, Ozan Varal, Emre Yılmaz, Pınar Uzun Okakın, Oya Ünlü Kızıl, Deniz Çakır, Remzi Kazmaz, Oğuzhan Cenan, Aysemin Gülmez ve Mesut Kırşanlı.

(VC/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
CHP Partiya NÛ
nûçeyên pêwendîdar
Ekrem Îmamoglu ji CHPyê îstifa kir
13 Tebax 2026
/haber/ekrem-imamoglu-ji-chpye-istifa-kir-322491
264 parlamenterên berê ji CHPyê îstifa kir û wê derbasî Partiya Nû bibin
27 Tîrmeh 2026
/haber/264-parlamenteren-bere-ji-chpye-istifa-kir-u-we-derbasi-partiya-nu-bibin-321934
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
nûçeyên pêwendîdar
Ekrem Îmamoglu ji CHPyê îstifa kir
13 Tebax 2026
/haber/ekrem-imamoglu-ji-chpye-istifa-kir-322491
264 parlamenterên berê ji CHPyê îstifa kir û wê derbasî Partiya Nû bibin
27 Tîrmeh 2026
/haber/264-parlamenteren-bere-ji-chpye-istifa-kir-u-we-derbasi-partiya-nu-bibin-321934
Biçe serûpelê