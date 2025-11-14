Şaredariya Peyasê a Amedê bi hevkariya PENa Kurd û Komeleya Wêjekarên Kurd îro (14ê Mijdarê) panela bi navê "Ji Cegerxwîn ta Arjen Arî Helbesta Nûjen a Kurmancî" li dar dixe.
Panela ku moderatoriya wê Omer Fîdan dike de, wê Mizgîn Ronak, Mem Bawer, Herdem Merwanî û Feratê Dengizî biaixivin,
Di panelê de wê li ser helbesta nûjen a kurmancî bisekinin û mînakên ji helbesta nûjen a kurmancî pêşkêş bikin.
Bername:
Dîrok: 14ê Mijdarê
Saet: 15:30
Cih: Eywana Xwendinê ya Arjen Arî (Hemberî Şaredariya Peyasê ye)
(AY)