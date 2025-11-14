TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 14 Mijdar 2025 11:54
 ~ Nûkirina Dawî: 14 Mijdar 2025 13:24
1 xulek Xwendin

"Ji Cegerxwîn ta Arjen Arî Helbesta Nûjen a Kurmancî"

Rêvebiriya Karên Çand û Ciwanan a Şaredariya Peyasa Amedê îro panela bi navê "Ji Cegerxwîn ta Arjen Arî Helbesta Nûjen a Kurmancî" li dar dixe.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

"Ji Cegerxwîn ta Arjen Arî Helbesta Nûjen a Kurmancî"

Şaredariya Peyasê a Amedê bi hevkariya PENa Kurd û Komeleya Wêjekarên Kurd îro (14ê Mijdarê) panela bi navê "Ji Cegerxwîn ta Arjen Arî Helbesta Nûjen a Kurmancî" li dar dixe.

Panela ku moderatoriya wê Omer Fîdan dike de, wê Mizgîn Ronak, Mem Bawer, Herdem Merwanî û Feratê Dengizî biaixivin,

Di panelê de wê li ser helbesta nûjen a kurmancî bisekinin û mînakên ji helbesta nûjen a kurmancî pêşkêş bikin.

Bername:

Dîrok: 14ê Mijdarê

Saet: 15:30

Cih:  Eywana Xwendinê ya Arjen Arî (Hemberî Şaredariya Peyasê ye)

(AY)

Helbest helbesta kurdî Arjen Arî cegerxwîn
