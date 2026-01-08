TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 08.01.2026 12:38 8 Çile 2026 12:38
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 08.01.2026 12:48 8 Çile 2026 12:48
Xwendin Xwendin:  3 xulek

Ji bo taxên Şêxmeqsûd û Eşrefiyê dê li 24 bajaran çalakî bên li dar xistin

Sibê bi pêşengiya Platforma Saziyên Demokratîk li dijî êrişên ser taxên Şêxmeqsûd û Eşrefiyê bi dirûşma "Rojava azadî ye" dê meş û daxuyanî bên lidarxistin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Ji bo taxên Şêxmeqsûd û Eşrefiyê dê li 24 bajaran çalakî bên li dar xistin

Platforma Saziyên Demokratîk ên li bajarên Bakurê Kurdistanê û bajarên Tirkiyeyê ji bo xwedîderketina li taxên Şêxmeqsûd û Eşrefiyê yên Helebê, çalakiyan li dar dixe. Di çalakiyan de dê êrişên komên çete yên Hikûmeta Demkî ya Şamê ku girêdayî Tirkiyeyê ne, bên şermezarkirin.

Meş û daxuyanî dê bi dirûşma “Xwedîderketina li Rojava xwedîderketina li mirovahiyê ye, Rojava Azadî ye” bên lidarxistin.

Li gorî ku Platforma Saziyên Demokratîk ragihand dê li gelek bajar û navçeyên Bakurê Kurdistanê û bajarên Tirkiyeyê meş û daxuyanî bên lidarxistin.

Li gorî plansaziya Platforma Saziyên Demokratîk dê li Amed, Riha, Wan, Mêrdîn, Batman, Colemêrg, Erzirom, Mûş, Îdir, Bedlîs, Şirnex, Sêrt, Agirî, Edene, Mêrsîn, Stenbol û gelek navêndên din meş û daxuyanî bên lidarxistin.

Bajar û navçeyên dê meş û daxuyanî lê bên lidarxistin wiha ne:

* Li Amedê dê meş ji Parka Koşuyoluyê saet di 15:00'an de dest pê bike heta ber AZC Plazayê bidome.

* Li Wanê dê saet di 13:00'an de ji ber avahiya DBP'ê heta Meydana Bajêr meş bê lidarxistin.

* Li navçeya Pirsûsê ya Rihayê dê saet di 14:00'an de li ser rêya Kobanê meş bê lidarxistin.

* Li navçeya Nisêbînê ya Mêrdînê dê saet di 13:00'an de ji sûkê heta ber sînorê Qamişlo meş bê lidarxistin.

* Li Batmanê dê saet di 12.30'an li Parka Yilmaz Guney daxuyanî bê dayîn.

* Li Agiriyê saet di 12:00'an de ji ber avahiya DEM Partiyê heta ber komeleya ziman meş bê lidarxistin.

* Li Stenbolê dê saet di 19:00'an li Meydana Şîşxaneyê daxuyanî bê dayîn.

* Li navçeya Cizîrê ya Şirnexê saet di 13:00'an de dê daxuyanî bê dayîn.

* Li navenda Sêrtê dê saet di 14:00'an de li ber avahiya DEM Partiyê daxuyanî bê dayîn.

* Li Îdirê dê saet di 12:00'an de li ber avahiya DEM Partiyê daxuyanî bê dayîn.

* Li navçeya Qereçobanê ya Erziromê dê li ber avahiya DEM Partiyê daxuyanî bê dayîn.

* Li navçeya Geverê, Şemzînan û navenda Geverê dê saet di 12:00an de daxuyanî bên dayîn.

* Li navçeya Akdenîzê ya Mêrsînê dê saet di 17:00'an de li Parka Zarokan daxuyanî bê dayîn.

* Li navenda Mûşê dê saet di 12:00'an de li ber avahiya şaredariyê daxuyanî bê dayîn.

* Li navçeya Tetwanê ya Bedlîsê dê saet di 14:00'an de li Parka Filîstînê daxuyanî bê dayîn.

* Li Dêrsimê dê saet di 12:30'an de daxuyanî bê dayîn.

* Li Çewligê dê saet di 13:00'an de li Qada Bajêr daxuyanî bê dayîn.

* Dê Qers û Erdaxan bi awayek hevpar dê saet di 12:00'an de li ber avahiya DEM Partiyê ya Qersê daxuyanî bidin.

* Li Xarpêtê dê saet di 16:00'an de dê li Termînala Xozatê daxuyanî bê dayîn.

* Li Îzmîrê dê saet di 18:00'an li Qada Alsancak dê daxuyanî bê dayîn.

* Li Edeneyê dê saet di 11:00'an de li Parka Înonuyê daxuyanî bê dayîn.

Çi bûbû?

Aloziya li Helebê roja Sêşema 6ê Kanûna Paşîn a 2025an piştî ku komên hikûmeta Şamê dest bi topbarana giran a taxên Şêx Meqsûd û Eşrefiyeyê kir, dest pê kir.

Desteya Operasyonan a Artêşa Erebî ya Sûriyeyê ragihandibû ku ji niha û pê ve hemû pêgehên leşkerî yên Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) ên li taxên Şêxmeqsûd û Eşrefiyê "hedefên leşkerî yên rewa" ne. Ji duh ve artêşa Sûriyeyê û komên çekdar êrişî taxên Kurdan ên Helebê dikin.

Li gorî daneyên Navenda Çavdêrîyê a Mafên Mirovan a Sûriyeyê(SOHR) heta niha 9 sivîl mirin e û 12 jê zarok 60 kes jî birîndar bûne.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Heleb Şêxmeqsûd Rojava
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê