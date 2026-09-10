Ji bo parvekirina “ji şewatên daristanan Kurd berpirsiyar in” lêpirsîn hate destpêkirin

Serdozgeriya Komarî ya Antalyayê li ser parvekirina “Berpirsiyarên şewatan Kurd in” lêpirsîn da destpêkirin.
Têkildarî şewatên daristanan ên li seranserê Antalyayê, hesabê medyaya civakî yê bi navê “Tevgera Yorukelî Antalya” parvekirineke kurdan weke hedef nîşan dide ya “Berpirsiyarên şewatan Kurd in” weşand.
Serdozgeriya Komarî ya Antalyayê bi nirxandina ku parvekirin “kîn û dijminahiyê dixe nava gel” lêpirsîn da destpêkirin.
Serdozgeriya Komarî ya Antalyayê ji bo astengkirina parvekirina navborî serî li Dadweriya Cezê û Aştiyê ya Nobedar a Antalyayê da.
(EMK/AY)