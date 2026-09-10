TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 10.09.2026 09:21 10 Îlon 2026 09:21
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 10.09.2026 09:24 10 Îlon 2026 09:24
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Ji bo parvekirina “ji şewatên daristanan Kurd berpirsiyar in” lêpirsîn hate destpêkirin

Serdozgeriya Komarî ya Antalyayê ji bo astengkirina parvekirinê serî li Dadweriya Cezê û Aştiyê ya Nobedar a Antalyayê da.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Ji bo parvekirina “ji şewatên daristanan Kurd berpirsiyar in” lêpirsîn hate destpêkirin
Fotograf: AA
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Serdozgeriya Komarî ya Antalyayê li ser parvekirina “Berpirsiyarên şewatan Kurd in” lêpirsîn da destpêkirin.

Têkildarî şewatên daristanan ên li seranserê Antalyayê, hesabê medyaya civakî yê bi navê “Tevgera Yorukelî Antalya” parvekirineke kurdan weke hedef nîşan dide ya “Berpirsiyarên şewatan Kurd in” weşand.

Serdozgeriya Komarî ya Antalyayê bi nirxandina ku parvekirin “kîn û dijminahiyê dixe nava gel”  lêpirsîn da destpêkirin.

Serdozgeriya Komarî ya Antalyayê ji bo astengkirina parvekirina navborî serî li Dadweriya Cezê û Aştiyê ya Nobedar a Antalyayê da.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Nijadperestî şewata daristanan Antalya
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê