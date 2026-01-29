TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 29.01.2026 08:34 29 Çile 2026 08:34
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 29.01.2026 08:45 29 Çile 2026 08:45
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Ji bo Kobaniyê lîsteya alîkariya mirovî aşkere bû

Platforma Parastina Bajar û Piştevaniyê ya Amedê, ji bo Kobaniyê lîsteya alîkariyê û navnîşan parve kir. Her weha platformê banga piştgirîkirina kampanyayê kir.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Ji bo Kobaniyê lîsteya alîkariya mirovî aşkere bû

Platforma Parastin û Hevgirtina Bajêr a Amedê ku ji bo Kobanê dest bi alîkariya mirovî kiriye, daxuyanî da.

Daxuyanî li Navenda Pêşangeha Navneteweyî ya Mezoptamyayê hate dayîn û pêkhateyên platformê beşdar bûn. Metna bi kurmancî Seroka Komeleya Jinan a Rosayê Zeynep Sîpçîk û metna bi tirkî jî Serokê Şaxa Komeleya Mafên Mirovan a Amedê Ercan Yilmaz xwend.

Daxuyanî wiha ye:

Li hemberî krîza mirovî ya ku hefteyên dawî li Kobanê kûr dibe, piştî banga me ya duh a ji bo raya giştî, wekî Platforma Parastin û Piştevaniya Bajêr a Amedê me kampanyaya xwe ya alîkariya mirovî ya lezgîn daye destpêkirin. Ji ber koçberiya zêde û mercên giran ên jiyanê li herêmê, di gihîştina malzemeyên pêdiviyên bingehîn de pirsgirêkên cidî tên jiyîn. Di vê çarçoveyê de, li gorî lîsteya pêdiviyan a ku ji qadê ji me re hatiye ragihandin, berhevkirina van malzemeyan dest pê kiriye.

Lîsteya pêdiviyên lezgîn:

* Ava vexwarinê

* Malzemeyên xwarinê

* Berhemên hîjyenê yên jinan

* Şîr

* Xwarin (mama) û potikên (bez) zarokan

* Betanî

* Cil û bergên zivistanê (mont, qazax, bot)

*Berhemên destê duyem (eskî) nayên qebûlkirin.

Navendên berhevkirina alîkariyê ev in:

* Qada Pêşangehê (Rêya Elazîzê) – Têkilî: 0 536 031 24 21

* Otoparka Stadê Millet Bahçesi (Stadyuma Kevn) – Têkilî: 0 536 031 24 61.”

Deriyê Sînor ê Murşîdpinarê

Tê plankirin ku hemû alîkariyên mirovî yên hatine berhevkirin, di ser Deriyê Sînor ê Mûrşîdpinarê re derbasî Kobanê bibin. Her wiha em radigihînin raya giştî ku 30 TIR’ên ku dê bi malzemeyên alîkariyê werin barkirin niha amade ne û bi girtina destûrên pêwîst re dê sewqiyat demildest pêk were.

Banga piştgiriyê

Platforma Parastina Bajar û Piştevaniyê ya Amedê, ji bo Kobaniyê lîsteya alîkariyê û navnîşan parve kir. Her weha platformê banga piştgirîkirina kampanyayê kir.

Hevşaredarê Bajarê Mezin ê Amedê Dogan Hatun jî piştî daxuyaniyê axivî û got:

“Zêdetirî 20 roj in li ser Rojava êrişên dijwar hene û Kobanê hatiye dorpêçkirin. Gel, pirsgirêkên cidî yên weke av, xwarin, ceyran û sotemeniyê dijî. Platformê, hevalên me û rêveberiyên herêmî bi hev re ji bo gelê Kobanê kampanyayeke mezin da destpêkirin. Li Kobanê ava vexwarinê tune ye. Dive Tirkiye Deriyê Sînor ê Murşîdpinarê veke.” 

(NÖ/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Rojava alîkariya mirovî Kobanî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê