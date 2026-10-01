Ji bo hunermenda Kurd Nûdem Durak azad bibe bang kirin

Malbat û parêzerê hunermenda Kurd Nûdem Durak ku ji ber muzîka Kurdî hatibû girtin û 19 sal û 6 meh cezayê girtîgehê lê hatibû birîn, destnîşan kirin ku ji bo ku ew karibe hunera xwe bi azadî pêk bîne divê bê berdan.
Joseph Andras: Di çîroka Nûdem Dûrakê de çîroka her kurdekî heye
Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê hunermenda Kurd Nûdem Duraka li navçeya Dêrgûlê ya Şirnexê dijiya, di 22ê Nîsana 2015an de ji ber ku bi Kurdî stran gotibû hatibû girtin û 6emîn Dadgeha Cezayê Giran a Amedê bi hinceta "endamtiya rêxistinê" 10 sal cezayê girtîgehê lê birîbû.
Piştre bi heman sûcî li 2emîn Dadgeha Cezayê Giran a Mereşê jî hat darizandin û bi giştî 19 sal û 6 meh cezayê girtîgehê lê hat birîn.
Lîstikvan Mark Ruffalo û John Cusack piştgirî dane Nûdem Dûrakê
Nûdem Duraka ku ji ber girtina xwe re rûbirûyî pirsgirêkên giran ên tenduristiyê bûye, bi nexweşiyên guatira bijehr û helandina hestiyan re têdikoşe û bi xetereya windakirina dengê xwe re rû bi rû ye.
Birayê wê Ahmet Durak û Parêzerê wê Alî Çîmen daxuyandin ku divê ji ber çêkirina stranan bi zimanê dayikê kes neyê cezakirin û bang kirin ku huner bi azadî bê kirin.
Nexweşiyên Durakê giran bûne
Parêzer Alî Çîmen diyar kir Nûdem Durak niha li Girtîgeha Girtî ya Jinan a Erzinganê tê ragirtin û got ku tevî hemû astengiyan hunera xwe dike lê nexweşiyên wê pêş de çûne. Çîmen anî ziman ku Nûdem hêj nebûbû 18 salî bi tevahî 19.5 sal ceza lê hatiye birin û ev tişt got:
"Nûdem ji ber xebatên navenda çandê ya Mem û Zînê hat cezakirin. Darizandina duyemîn jî bi nîşandana wê ya li maleke ku qet lê nehatibû girtin hat kirin. Hemû darizandina wê sosreta hukukî ye. Serlêdana ji bo Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê (DMME) hat kirin. Daxwazên paşxistina înfazê yên ji ber sedemên tenduristiyê hatin redkirin. Enstrûmana wê ji ber şikestibû û gîtara nû ji aliyê îdareya girtîgehê ve nedanê, lê ew tevî van mercan jî nivîsandina helbest û stranan berdewam dike."
Birayê wê Ahmet Durak anî ziman ku ji ber ku girtîgeh ji dûr e, ew nikarin bi rêkûpêk biçin hevdîtina wê û wiha axivî:
"Nexweşiya wê di mercên girtîgehê de pirsgirêkên mezin çêdike. Ziman û hunera Kurdî ji bo wê nirxek pir mezin e. Ew nivîsandina helbest û stranên Kurdî berdewam dike. Li gorî fikra min divê Kurdî di her qada jiyanê de bê axaftin, nexwe zimanê me li ber windabûnê ye."
Gelek kesên navdar yên cîhanê xwestine muzîkjen Nûdem Dûrak bê azadkirin
Hunermend û aktîvîstên navdar ên cîhanê piştgirî dan
Durak anî ziman ku kampanyayên piştgiriyê yên navneteweyî moral dane Nûdemê û got:
"Hunermend û aktîvîstên navdar ên cîhanê piştgirî dan. Nûdemê silav ji hemû kesî re şand û baweriya wê bi aştiyê tam e. Ew banga 27'ê Sibatê erênî dibîne û destnîşan dike ku di vê erdnîgariyê de di şûna xwîn û hêsran de divê aramî were. Em jî wek malbata wê piştgiriyê didin aştiyê."
(EMK/AY)