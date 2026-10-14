Ji bo Halk TVyê qeyûm hat tayînkirin | Rêxistinên çapemeniyê bertek nîşan dan: “Em vê zordariyê qebûl nakin”

Polîsan îro (14ê Cotmehê) di saetên sibehê de bi ser avahiya navendî ya Halk TVyê ya li Stenbolê de girt. Qeyûm ji bo kanalê hat tayînkirin, weşana televizyonê hat rawestandin.
Bernamegerê Halk TVyê Deniz Bayramoğlu di saet 05.15an de li ser hesabê xwe yê medyaya civakî daxuyaniyek da û got: “Ji bo Halk TVyê qeyûm hat tayînkirin. Tîmên Şubeya Darayî, KOM û TEMê li kanalê lêgerînê dikin.”
Polîsan bi ser Halk TVyê de girtin: Qeyûm hat tayînkirin û weşan hat rawestandin
Li ser hesabê medyaya civakî ê Halk TVyê jî hatibû ragihandin ku qeyûm ji bo kanalê hatî tayînkirin û weşan hatine rawestandin.
Di çarçoveya lêpirsîna ji bo Halk TVyê de, 17 kesên ku biryara desteserkirina wan hatiye dayîn, ev in:
Hasan Ozdemir, İbrahim Ozdemir, Armagan Kuçuk, Mustafa Ozdemir, Halit Akın, Ali Turan, Mediha Burumoglu, Murat Koçak, Erkan Yagci û Suleyman Ozen.
Her weha Cafer Mahiroglu, Hakan Arican, Mehmet Necati Yagci û Sevim Kul ên ku biryara desteserkirinê ji bo wan heye, li dervayî welat in.
Rêxistinên pîşeyî yên çapemeniyê bertek nîşanî tayînkirina qeyûm a ji bo kanalê dan.
“Çapemenî azad e, nayê sansûrkirin”
Sendikaya Rojnamegerên Tirkiyeyê (TGS) li hesabê xwe yê Xê daxuyanî da û weha got:
“Ji bo Halk TVyê qeyûm hat tayînkirin! Desthilatdariya siyasî di salên dawî de ji bo derbasbûna her pirsgirêkê vê bêhiqûqiyê bi kar tîne û îro careke din ev bêhiqûqî li dijî azadiya çapemeniyê bikaranî. Bi biryareke kêfî serê sibehê ji aliyê polîsan ve bi ser Halk TVyê de hat girtin, mudaxele li weşanê hat kirin. Em vê zordariyê qebûl nakin! Çapemenî azad e, nayê sansûrkirin!”
“Ewlehiya hiqûqî ya medyayê nemaye”
DISK Basin-İşê jî bertek nîşanî tayînkirina qeyûm da. Daxuyaniya wan weha ye:
“Tayînkirina qeyûm a ji bo Halk TVyê û rawestandina weşanê nayê qebûlkirin ku rasterast azadiya çapemeniyê û mafê agahîgirtina gel hedef digire. Sala borî li hemberî TELE1ê ev yek pêkanîn û îro li Halk TVyê tê dubarekirin. Ev yek nîşan dide ku li Tirkiyeyê ti ewlehiya hiqûqî ya medyayê nemaye. Ev biryar tenê bi rawestandina weşanê re sînordar nemaye; ji metbexê heta ber ekranê xuhdan, kar û paşeroja bi sedan kedkarên çapemeniyê jî rasterast hedef girtiye. Em li cem bi sedan hevalên xwe yên pîşeyî û kedkarên Halk TVyê ne. Em hemû raya giştî vedixwînin ku xwedî li azadiya çapemeniyê, mafê agahîgirtina gel û keda hevalên me yên pîşeyî derkevin.”
“Darbeyeke giran e li dijî azadiya derbirînê”
Komeleya Rojnamegerên Hevdem (ÇGD) di daxuyaniya xwe de wiha got:
“Tayînkirina qeyûm a ji bo Halk TVyê û rawestandina weşana wê, mudaxeleyeke giran e li dijî azadiya çapemeniyê û derbirînê. Ev biryar nayê qebûlkirin ku mafên destûrî û azadiya agahîgirtina gel dike armanc. Tam salek berê qeyûm ji bo TELE1ê hatibû tayînkirin û wekî lekeyeke reş ketibû dîroka çapemeniya me. Îro jî ev biryar li hemberî Halk TVyê hat pêkanîn. Careke din diyar bû ku li Tirkiyeyê ewlehiya weşanê ya ti saziyeke çapemeniyê nîne. Em li cem xebatkarên Halk TVyê û hevalên xwe yên pîşeyî ne. Em ê ji bo demokrasiyê, çapemeniya azad û mafê agahîstandina gel têkoşîna xwe berdewam bikin. Em hemû raya giştî vedixwînin ku xwedî li demokrasiyê, çapemeniya azad û mafê agahîstandina gel derkevin!”
“Mafê agahîgirtina gel nayê astengkirin”
Komeleya Rojnamegeran a Dîcle Fıratê (DFG) jî daxuyaniyeke nivîskî weşand. Daxuyaniya DFGyê wiha ye:
“Qeyûm derbe ye li dijî azadiya çapemeniyê. Tayînkirina qeyûm a ji bo Halk TVyê, rawestandina weşanên kanalê û ketina tîmên polîsan a avahiya li Stenbolê, ji aliyê azadiya çapemeniyê û mafê agahîgirtina gel ve metirsiyeke cidî çêdike. Piştî zextên li ser rojnamegeriyê, astengiyên gihîştinê, desteserkirin û girtinan niha jî mudaxelekirina li ser rêveberiya kanala televizyonê û rawestandina weşanên wê, tê wateya ku kontrola li ser çapemeniyê hîn girantir bibe. Pêkanînên qeyûm û biryarên rawestandina weşanê yên li hemberî saziyên medyayê, tenê rojnamegeran hedef nagirin, di heman demê de mafê agahîgirtina civakê jî hedef digirin. Em wekî DFG diyar dikin ku em bi xebatkarên Halk TVyê û hemû rojnamegerên ku azadiya çapemeniyê diparêzin re di nava hevgirtinê de ne. Em ê li hemberî mudaxeleyên li dijî azadiya çapemeniyê û mafê agahîgirtina gel têkoşîna xwe berdewam bikin.”
(FY/AY)