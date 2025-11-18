Ji bo ciwanên LGBTÎ+ û malbatên wan Xeta Şewirmendiya Hiqûqî vedibe

Komeleya Malbat, Nas û Dostên LGBTÎ+yan (LİSTAG) ji aliyê malbatên ku xizm û zarokên wan LGBTÎ+ ne hatiye avakirin. Komeleyê ji bo bi dest xistina agahiyên rast û zanîna mafan, gaveke nû a girîng avêtiye.
Piştî kampanyaya bi mijara "Serdestiya Hiqûqê: Edalet Li Malê Dest Pê Dike", bi armanca zorkêşiyên ku ciwanên LGBTÎ+ û malbatên wan di pêvajoyên hiqûqî de rûbirû dibin, bide xûyakirin û piştevaniya wan bikin, Xeta Şêwirmendiyê a Hiqûqî tê vekirin.
Xeta me; di gava yekem de wê weke cihekî şêwirmendiyê ya bi ewle û parastî bixebite da ku gihîştina agahiyên rast, têgihîştina pêvajoyê, fêrbûna mafan û wergirtina rêbernameyên pêwîst saz bike. Hemû serlêdan dê li gorî prensîna nepenîtiyê werin nirxandin."
📞Xeta Şêwirmendiya Hiqûqî, ji 26ê Mijdarê ve her rojên Çarşemê saet di navbera 10:00 -19:00ê de wê xizmetê bide.
(TY/AY)