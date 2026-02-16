"Ji bo alîkariyan divê Deriyê Sînor ê Murşîdpinarê bê vekirin"

Platforma Parastin û Piştevaniya Bajêr a Amedê, têkildarî barhilgirên alîkariyê yên ji bo Kobanêyê hatibûn amadekirin, li Salona Civînan a Odeya Bazirganî û Pîşesaziyê ya Amedê (DTSO) daxuyanî da.
Daxuyaniya bi kurdî Seroka Komeleya Jinan a Rosayê Zeynep Sîpçîkê xwend. Sîpçîkê di daxuyaniyê de destnîşan kir ku korîdora astengiyan li pêşiya alîkariyên mirovî hatiye avakirin.
Zeynep Sipçikê diyar kir ku tevî hemû hewldanên dîplomatîk, Deriyê Murşitpinarê bi awayekî keyfî nayê vekirin û wiha got:
“Di 30ê Çileyê de 25 TIRên me ber bi Pirsûsê ve ketin rê, lê bi hincetên ewlehiyê rê li ber wan hate girtin. Ev TIR sê rojan di bin baran û sermayê de hatin sekinandin. Piştî zextên mezin, em neçar man ku rêya xwe ber bi Kîlîs–Çobanbeyê ve biguherînin. Ev ne tenê guhertina rêyekê bû, ev hewildanek bû ku alîkariyên me radestî komên çekdar ên Hikûmeta Demkî ya Şamê bikin. Lê me ev yek qet qebûl nekir.”
"Divê ev alîkariyên jiyanî demildest bigihêjin destê hewcedaran"
Li ser armanca derxistina astengiyan Zeynep Sîpçîk bal kişand ser muzakereyên dijwar û astengiyên li hundirê Sûriyeyê û destnîşan kir ku tenê bi şertê hevaltiya heyeta wan û AFADê TIR derketine rê. Zeynep Sîpçîk wiha axivî:
“Di vê pêvajoyê de, muzakere hatin meşandin ku alîkarî bi kordînasyona AFADê û bi şertê heyeteke ji platforma me heta Kobanêyê bi barhilgiran re biçe. Heyeta me ku ji destpêka kampanyayê ve bi saziyên giştî yên têkildar re di nav peywendiyê de bû, di encama hevdîtinan de agahî girt ku bi qebûlkirina şertên navborî, alîkarî dikarin di ser Deriyê Kîlîs-Çobanbeyê re bên şandin. Platforma me teqezî li ser wê yekê kir ku divê ev alîkariyên jiyanî û lezgîn bêyî tu nezelalî û derengketinê rasterast bigihêjin destê hewcedaran. Me du nûnerên ji platforma bi barhilgirên alîkariyê re şandin.”
‘Divê alîkarî ji însafa Hikûmeta Demkî re neyên hiştin’
Têkildarî şandina barhilgiran Zeynep Sîpçîkê daxuyand ku di encama hevdîtinan de, bi kordînasyona AFADê û bi amadebûna heyeta wan barhilgirên alîkariyê di 10ê Sibatê de di ser Deriyê Sînor ê Kîlîs-Çobanbeyê re gihîştin Kobanêyê û wiha domand:
“Di heman rojê de alîkarî radestî kesên hewcedar hatine kirin. Lê belê di pêvajoya derbasbûna ji Çobanbeyê heta Kobanêyê de, ji hêla hin yekîneyên girêdayî Hikûmeta Demkî ya Şamê ve ambargo û astengiyên curbecur hatin derxistin. Ev pirsgirêk bi kordînasyona AFADê hatin derbaskirin. Vê rewşê careke din nîşan da ku divê alîkariyên mirovî li benda însafa Hikûmeta Demkî ya Sûriyeyê neyên hiştin.”
‘Pitik û nexweşên kanserê di bin rîskê de ne’
Zeynep Sîpçîk destnîşan kirin ku li Kobanê zarok û kesên nexweşên penceşerê nagihîjin dermanan û derfetên tenduridtiyê û wiha pêde çû:
“Hejmareke zêde ya pitikan di kûvezan de têkoşîna jiyanê didin, gelek welatiyên nexweşên diyalîz û kanserê di bin rîska jiyanî de ne û kêmasiya derman û amûrên teknîkî gihîştiye asteke metirsîdar.”
‘Alîkarî amade ne, deriyan vekin’
Di berdewama daxuyaniyê de Zeynep Sîpçîk diyar kir ku 20 TIRên alikariyê jî amade ne û sipasiya xwe kes û saziyên ku piştevaniya alikariyê kirine kir û ve tişt gotin:
“Di depoyên me de 20 TIRên din ên tijî derman û xurek amade ne. Em naxwazin van alîkariyan di rêyên dûr û bi metirsî re bişînin. Deriyê Murşitpinarê ku 10 deqe dûrî Kobanê ye, divê demildest bê vekirin. Bi biryardarî berdewam dike û her roj mezintir dibe. Em spasiya gelê xwe yê di vê pêvajoyê de piştevanî nîşan da, sazî û dezgehên ku piştgirî dan, rêveberiyên herêmî û her kesê ku keda wan heye dikin. Em bang li hemû sazî û welatiyan dikin ku piştevaniyê xurttir bikin û piştgiriyê bidin kampanyaya me.”
