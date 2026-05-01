Ji bo 1ê Gulanê li Taksîmê neyê pîrozkirin, li Stenbolê jiyan tevizandin e

Walîtiya Stenbolê ku pîrozbahiyên 1ê Gulanê li Taksîmê qedexe kir, li Beyoglu û derdora wê gelek rê ji hatûçûnê re girt. Polîsan ji saetên serê sibê ve Meydana Taksîmê û derdora wê dorpêç kirin.
Bi biryara ku Walîtiyê di saetên şevê de weşand, li Beyoglu, Beşiktaş û Şişliyê gelek şeqam û kolan ji trafîkê re hatin girtin. Îstasyonên metroyê yên Taksîm, Şişhane û Osmanbeyê hatin girtin; her wiha veguhastina rêwiyan a bi ÎDO, Xetên Bajêr û motorên deryayê ya ji aliyê Anadoluyê ber bi aliyê Ewropayê ve jî hat rawestandin.
#1Gulan Li Mecîdiyekoyê, polîs kesên ku nêzî qada pîrozbahiyê dibin desteser dikin. Her weha polîsan heta niha gelek kes desteserkirin.— bianet Kurdî (@bianet_kurdi) May 1, 2026
Piştî banga sendîka û partiyên siyasî ya ji bo komîbûna li Mecîdiyekoyê, şeqamên Halaskargazî û Buyukkdereyê û derdora Cevahir AVMyê hatin girtin.
Li serê her kolaneke herêmê, tîmên polîsan û TOMA hene.
Di saet 10.30’an de yekemîn desteserkirin çêbûn. Polîsan midaxaleyî xwepêşanderên kir û ew desteser kirin.
10.50 | Polîsan barîkat birin pêş û rê li ber rojnamegeran girtin ku karê xwe nekin. Endamên çapemeniyê gelek caran bi polîsan re nîqaş kirin.
Li aliyê din, ji bo ku dîmenên welatiyên di bin dorpêçê de û yên hatine desteserkirin neyên girtin, polîsan bi mertalan dora qadê girt. Kesên di dorpêça polîsan de bûn, dirûşma "Her der Taksîm, her der berxwedan" berz kirin.
11.05 | Polîsan bi gaza rondikrêj midaxaleyî girseya ku dixwest ji Mecîdiyekoyê ber bi Taksîmê ve bimeşe kir.
#1Mayıs | Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyen gruba polis, biber gazı sıktı.— bianet (@bianet_org) May 1, 2026
11.10 | Polîsan li Mecîdiyekyê endamên Halkevleriyê yên ku dirûşma "Her der Taksîm, her der berxwedan" berz dikirin, bi îşkenceyê desteser kirin. Her wiha komeke din jî girtin bin dorpêçê.
#1Mayıs | Polis, Mecidiyeköy'de "Her yer Taksim her yer direniş" sloganı atan @Halkevleri üyelerini işkence ile gözaltına aldı.— bianet (@bianet_org) May 1, 2026
11.30 | Li Mecîdiyekoyê du endamên ESPê yên ku bi dirûşmên "Qada 1’ê Gulanê Meydana Taksîmê ye" dimeşiyan, hatin desteser kirin.
#1Mayıs | Mecidiyeköy'de "1 Mayıs alanı Taksim Meydanı" sloganlarıyla yürüyen iki ESP'li gözaltına alındı. @espresmi— bianet (@bianet_org) May 1, 2026
