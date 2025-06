Ji ber nûçeyên wê yên têkildarî “Çeteya Fihûşê” gef li rojnameger Zeynep Durgutê xwar in

“Çeteya Fihûşê” ya li Şirnexê di sala 2013an de derketibû holê. Her weha endamên malbata Kenan Tatar jî di nav de 25 kes di dosyayê de tên darizandin.

Nûçegihana Ajansa Mezopotamyayê (MA) Zeynep Durgutê di 24ê Sibatê de bi nûçeya xwe ya dosyayê ev çete derxistibû holê.

Malbata Kenan Tatar ku di dosyayê de weke “Serçete” derbas dibe, gef li rojnameger Zeynep Durgutê xwar.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê endamên malbata Kenan Tatar, bi telefonê li rojnameger Zeynep Durgutê digerin û bi vî awayî gefê lê dixwin:

“Em dizanin ka hûn kî ne. Em dizanin ka hûn ji ku hatine. Min der heqê te de lêkolîn kiriye. Hûn ji bo ku vê vê derê tevlihev bikin hatine. Em ê dev ji te bernedin. Ev dê bo te nemîne.”

Rojnameger Zeynep Durgut wê ji bo gefan gilî bike.

Komeleya Rojnamegeran a Dîcle Firatê (DFG) têkildarî gefa li nûçegihana Ajansa Mezopotamyayê (MA) Zeynep Durgutê hatiye xwarin, daxuyanî da.

DFGê, di daxuyaniyê de wiha got:

“Ji ber nûçeyên ‘Çeteya Fihûşê’ gef li hempîşeya me Zeynep Durgut hatin xwarin. Nûçegihana Ajansa Mezopotamyayê (MA) Zeynep Durgut, endamên malbata Tatar jî di nav de 25 kesên ji ‘Çeteya Fihûşê’ ya 2013’an a li Şirnexê, di 24’ê Sibatê de bi nûçedosyaya xwe derxist holê. Endamên malbata Kenan Tatar k udi dosyayê de navê wî weke ‘serçete’ derbas dibe, gef li hempîşeya me Zeynep Durgut xwar. Em, gefên li hempîşeya me hatine xwarin qebûl nakin.

Hempîşeya me Zeynep Durgut, bi nûçeyên xwe bûyera ‘fihûşê’ ya li Şirnexê derxist holê û ku di nava gel de jî rê li ber bertekeke mezin vekiribû. Bi nûçeyên Zeynepê re ev zîhniyeta qirêjî derket holê. Zeynep Durgut ku bi nûçeyên xwe hem pirsgirêka fihûşê ya li bajar hem jî texrîbata ekolojik a li bajar derxist holê û rê li ber hestiyariyeke civakî vekir, mohra xwe li rojnamegeriyeke serkeftî da. Li şûna ku keda hempîşeya me were pîrozkirin, gef lê hatine xwarin û em vê qebûl nakin. Em careke din kes û zîhniyeta ku gef li hempîşeya me xwariye hişyar dikin; em li cem Zeynepê ne, dê dev ji kesên gef xwarin bernedin û hesabê bipirsin.”