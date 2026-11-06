Ji ber nûçeya girtina rojnameger Yelis Ayazê, li dijî bianetê lêpirsîn hat vekirin

Rêvebirê Karên Nivîsan ê Berpirsiyar ê bianetê Vecih Cuzdan, ji ber nûçeya ku di 18ê Gulana 2026an de li ser girtina rojnamevan Yelis Ayazê hatibû weşandin, di çarçoveya lêpirsîna ku ji aliyê Serdozgeriya Komarê ya Aydinê ve tê meşandin de duh li Stenbolê îfade da.
Lêpirsîn li ser giliya Parlementera AKPê ya Aydinê Seda Saribaşê hatiye destpêkirin ku navê wê di nûçeyê de derbas dibû.
Cuzdan tevî parêzera xwe Deniz Yazgan çû Amîriya Buroya Ewlehiyê ya Rêvebiriya Emniyeta Navçeya Maltepeyê.
Cuzdan di çarçoveya xala 217/A ya Qanûna Cezayê Tirkan(TCK) de bi sûcê “bi zanayî agahiyên xapînok di nav gel de belav kiriye” û di çarçoveya xala 123an a TCKê de bi sûcê “aramiya kesan têk daye” hat tohmetbarkirin.
Hat hînbûn ku di çarçoveya lêpirsînê de dê Rêveberê Giştî ê Weşanê ê bianetê Murat İnceoglu jî îfadeyê bide.
Cuzdan: Nûçe li ser girtina rojnamevanekê ye
Cuzdan sûcdarî qebûl nekirin û diyar kir ku nûçeyê behsa girtina rojnamevan Yelis Ayazê ya ji ber xebatên wê yên rojnamevaniyê û bertekên rêxistinên pîşeyî yên çapemeniyê kiriye:
“Bûyera ku tê îdiakirin di dibistanê de qewimiye, ji bo nîşandayîna ku ev girtin li ser kîjan nûçeyan hatiye girtin, hatiye veguhastin. Di sernavê de bi eşkereyî hatiye gotin ku ev îdiayek e. Di nûçeyê de hem cih daye daxuyaniya Serdozgeriya Komarê ya Aydinê ya ku gotibû îdia ne rast in, hem jî daxuyaniya ku Ayazê ji girtîgehê şandibû.
Têkildarî serlêdanên CÎMERê û wêneyan, hemû agahî bi destnîşankirina çavkaniyên wan hatine veguhastin. Mebesta bingehîn a vê weşanê agahdarkirina civakê ye di barê girtina rojnamevanekê û helwestên li dijî vê girtinê de. Zev e ku mebesta vê nûçeyê ti carî belavkirina tirs, fikar an panîkê di nav civakê de nehatiye meşandin.”
Yazgan: Girtina rojnamevanekê raya giştî eleqedar dike
Parêzerê Cuzdan, Deniz Yazganê jî di îfadeya xwe de diyar kir ku di nûçeyê de vegotina derbarê dibistanê de di sernav û xala destpêkê (spot) de bi awayê “îdia” hatiye nîşandan. Bi bîr xist ku daxuyaniya Serdozgeriya Komarê ya Aydinê ya ku îdiayan red dike jî di nava metnê de cih girtiye.
Yazganê anî ziman ku gotinên di nivîsa Ayazê ya ku ji girtîgehê şandibû de bi eşkereyî ji bo xwe nîvîsiye û got: “Destnîşankirina serlêdanên CÎMERê an jî belavkirina wêneyan nayê wê wateyê ku bûyera li dibistanê hatiye îsbatkirin; ev her du mijar ji hev cuda ne. bianet.orgê tu carî ev îdia wekî rastiyeke ku bi xwe lêkolîn kiriye û derxistiye holê pêşkêş nekiriye.”
Yazgan diyar kir ku heke berevajiyê vê yekê were îdiakirin, divê bê destnîşankirin ka ew îdia dispêre kîjan îfadeya di nûçeyê de:
“Mijara nûçeyê biryara girtinê ye, di nava xwe de daxuyaniya dijber dihewîne û bertekên rêxistinên pîşeyî yên çapemeniyê radigihîne; ev hemû nîşan didin ku ev weşan bi armanca agahdarkirina raya giştî hatiye kirin. Girtina rojnamevanekê ji ber xebatên wê yên nûçegihaniyê û bandora bendeke cezayî ya li ser çapemeniyê, bi xwe re mijarên ku eleqeya wan bi berjewendiya raya giştî re heye tînin.”
Yazganê her wiha daxwaz kir ku bê diyarkirin giliya sûc di kîjan dîrokê de ketiye qeydan. Yazganê heyama çar mehan a vekirina dozê ya ku di maddeya 26an a Qanûna Çapemeniyê de cih digire bi bîr xist. Yazganê diyar kir ku ji bo vekirina doza giştî gumaneke (şubhe) bes tune ye û daxwaz kir ku derbarê Cuzdan de biryara neşopandinê bê dayin.
Mijara nûçeyê girtina Ayazê bû
Nûçeya bianetê ya ku bû mijara lêpirsînê, di 18ê Gulanê de bi sernavê “Rojnamevana ku îdiaya ‘Kurê parlementerê AKPî bi çekê çû dibistanê’ nivîsî sê roj in girtî ye” hatibû weşandin.
Di nûçeyê de hatibû aşkerekirin ku xwediyê Rojnameya Aydinpostê Yelis Ayaz, piştî ku îdiayên derbarê kurê parlementerekî de ku bi çekê çûye dibistanê kiribû nûçe, di çarçoveya xala 217/A ya TCKyê de hatiye girtin.
Di nûçeyê de her wiha cih dabûn wê nivîsa ku Ayazê ji nava girtîgehê nivîsîbû.
(HA/AY)