Ji ber nûçeya doza kuştina Sînan Ateşî, MHPyê gef li rojnameger Alîcan Ûlûdagî xwar

Piştî ku nûçegîhanê DW Tirkiyê Alîcan Ûlûdagî nûçeyek derbarê kuştina Sînan Ateşî de nivîsand, Partiya Tevgera Netewperest (MHP) gef li Ûlûdagî xwar.

Ûlûdagî di nûçeya xwe de gotibû ku Alîkarê Serokê Giştî yê MHPye Dr. Îzzet Ûlvî Yonter bi Wekîlê Serdozgeriyê re axiviye û jê re gotiye, ger tu hin gûmanbarên dosyeya kuştina Sînan Ateşî serbest bikî, dê wî bikin endamê Dadgeha Bilind.

Ûlûdagî nûçe bi sernavê “Lêpirsîna Sînan Atêşî gihişte MHPyê” weşandiye.

Dr. Yonterî piştî vê nûçeyê, heqaret li Ûlûdagî kir û ew kir hedef: “Alîcan Ûlûdag, ger tu vê îdiaya xwe ya qirêj îspat nekî, tu nemerd î, bêşeref î, buxtangerê mezin î. Em ê li ber dadgehê hesap ji hev bipirsin.”

Alîkarê din ê Serokê Giştî yê MHPyê Semîh Yalçinî jî piştgirî da Yonterî û Alîcan Ûlûdag kir hedef: “Ew kesên buxtanên nemerdane li Alîkarê me yê Serokê Giştî Îzzet Ûlvî Yonterî dikin, wê hesabê vî tiştî li ber destê dezgehên peywendîdar bidin. Li dijî hewldanên kesên mîna Alîcan Ûlûdagî yên ji şeref û rûmetê bêpar in ku dixwazin partiya me û rêhevalên me di bin tohmetan de bihêlin, em ê bêdeng nemînni. Bila ev bê zanîn.”

Piştî van daxuyaniyan, bikarhênerên Xê, gef li Ûlûdagî xwarin û heqaret lê kirin.

Ûlûdagî jî daxuyaniyek weşand û got ku “Heta niha min pişta xwe bi ti kes, kom, partî, rêxistin an jî cemaetê ve gire nedaye, ez neketim bin siya ti kesî; min pênûsa xwe jî ji bo pênc qurişan nefirot.”

Komeleya Rojnamegeran: Tirkiye ne welatê mafyayê ye

Serokê Komeleya Rojnamegeran Nazmî Bîlgînî derbarê mijarê de daxuyaniyek da û got ku “Tirkiye ne welatê mafyayê ye” û bal kişand li ser gefên terîqet u siyasetmedarên li rojnamegeran dixwin.

Nûnerê Rojnamegerên Sînornenas (RSF) yê Tirkiyeyê Erol Onderoglûyî jî piştgiriya Alîcan Ûlûdagî kir. (HA/FD)