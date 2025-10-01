Ji ber nivîsa bi kurdî careke din ceza li Amedsporê birîn

Federasyona Futbolê ya Tirkiyeyê (TFF) ji ber nivîsa bi kurdî ya li ser formayê Amedsporê careke din ceza li Amedsporê birî.
Federasyonê ji ber nivîsa kurdî ya "Koma Me Bona We" ya li ser formayên lîstikvanan care duyemîn 110 hezar lîreyê Tirkî ceza li Amedsporê birî.
TFFyê hefteya borî jî ji ber heman dirûşma 110 hezar lîreyê Tirkî ceza li Amedsporê birîbû.
Federasyona Futbolê ya Tirkiyeyê (TFF) sedema cezayê wekî "binpêkirina rênimaya amûrên werzişî" nîşan da.
Li ser formayên Amedsporê dirûşmeya bi kurdî hate nivîsandin
Amedsporê îtiraz kiribû
Birêvebiriya Amedsporê îtirazî cezayê ku TFFyê dabû kiribû. Beriya ku îtiraz bên nirxandin, birîna heman cezayî ji ber heman mijarê, careke din bû sedema bertekên mezin.
Amedspor di dîroka futbolê ya Tirkiyeyê de bûbû tîma yekem ku di lîgên profesyonel de li ser formayê xwe sloganeke bi Kurdî hilgirtibû.
Amedsporê hesabên Înstagram û Xê bi kurdî vekirin
Tîma Amedê bi kompanyaya Tezgel Komê re peymana sponsoriyê îmze kiribû û di maça Pendiksporê de bi logoya sponsor û dirûşma "Koma Me Bona We" derketibû qadê.
Dirûşma bi Kurdî bi erêkirina fermî ya Federasyona Futbolê ya Tirkiyeyê hatibû bikaranîn û ev yek di lîgên profesyonel de bûbû cara yekem.
Federasyona ku berê sponsor û dirûşma Amedsporê erê kiribû, vê carê piştî maça bi Sakaryasporê re bi hinceta "binpêkirina rênimayên amûrên sporê" 110 hezar lîre ceza li Amedsporê birî.
Ji bo Amedsporê bang li desthilatê kirin: Rê li polîtîkaya cihêkariyê bigirin
(AY)
*Çavkanî: MA, Rûdaw