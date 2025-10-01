TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 1 Cotmeh 2025 11:04
 ~ Nûkirina Dawî: 1 Cotmeh 2025 11:11
2 xulek Xwendin

Ji ber nivîsa bi kurdî careke din ceza li Amedsporê birîn

TFFê ji ber nivîsa bi Kurdî a li ser formayê Amedsporê careke din ceza li Amedsporê birî. Pêştir bi heman hêcetê 110 hezar TL birîbû.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Federasyona Futbolê ya Tirkiyeyê (TFF) ji ber nivîsa bi kurdî ya li ser formayê Amedsporê careke din ceza li Amedsporê birî.

Federasyonê ji ber nivîsa kurdî ya "Koma Me Bona We" ya li ser formayên lîstikvanan care duyemîn 110 hezar lîreyê Tirkî ceza li Amedsporê birî.

TFFyê hefteya borî jî ji ber heman dirûşma 110 hezar lîreyê Tirkî ceza li Amedsporê birîbû.

Federasyona Futbolê ya Tirkiyeyê (TFF) sedema cezayê wekî "binpêkirina rênimaya amûrên werzişî" nîşan da.

Li ser formayên Amedsporê dirûşmeya bi kurdî hate nivîsandin
Li ser formayên Amedsporê dirûşmeya bi kurdî hate nivîsandin
16 Îlon 2025

Amedsporê îtiraz kiribû

Birêvebiriya Amedsporê îtirazî cezayê ku TFFyê dabû kiribû. Beriya ku îtiraz bên nirxandin, birîna heman cezayî ji ber heman mijarê, careke din bû sedema bertekên mezin.

Amedspor di dîroka futbolê ya Tirkiyeyê de bûbû tîma yekem ku di lîgên profesyonel de li ser formayê xwe sloganeke bi Kurdî hilgirtibû.

Amedsporê hesabên Înstagram û Xê bi kurdî vekirin
Amedsporê hesabên Înstagram û Xê bi kurdî vekirin
28 Tebax 2025

Tîma Amedê bi kompanyaya Tezgel Komê re peymana sponsoriyê îmze kiribû û di maça Pendiksporê de bi logoya sponsor û dirûşma  "Koma Me Bona We" derketibû qadê.

Dirûşma bi Kurdî bi erêkirina fermî ya Federasyona Futbolê ya Tirkiyeyê hatibû bikaranîn û ev yek di lîgên profesyonel de bûbû cara yekem.

Federasyona ku berê sponsor û dirûşma Amedsporê erê kiribû, vê carê piştî maça bi Sakaryasporê re bi hinceta "binpêkirina rênimayên amûrên sporê" 110 hezar lîre ceza li Amedsporê birî.

Ji bo Amedsporê bang li desthilatê kirin: Rê li polîtîkaya cihêkariyê bigirin
Ji bo Amedsporê bang li desthilatê kirin: Rê li polîtîkaya cihêkariyê bigirin
30 Îlon 2025

(AY)

*Çavkanî: MA, Rûdaw

Stenbol
Amedspor kurdî cûdakarî
