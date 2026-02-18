TÜRKÇE ENGLISH
JIYAN
DW: Dîroka Weşanê: 18.02.2026 12:09 18 Sibat 2026 12:09
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 18.02.2026 12:15 18 Sibat 2026 12:15
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Ji ber berfê li Wan û Colemêrgê rêyên 176 cihan hatin girtin

Tîmên vekirina rê xebatên xwe didomînin. Li herêmê ji ber berfê rêyên bi dehan navçe, gund û taxan girtî ne.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Ji ber berfê li Wan û Colemêrgê rêyên 176 cihan hatin girtin

Li bajarên Wan û Colemêrgê ji ber şert û mercên hewayê û berfa zêde rêyên 176 cihan hatine girtin.

Şaredariya Bajarê Mezin a Wanê daxuyanî da û diyar kiriye ku li bajêr ji ber berfê rêyên 97 cihên niştecihbûnê girtî ne.

Li gorî nûçeya Rûdawê tîmên şaredariyê li navçeya Elbakê jî piştî barîna berfê dest bi paqijkirina kolan û cadeyan kir.

Colemêrg

Li Colemêrgê jî berfa ku bi şev bariya bû sedema astengiyên çûn û hatinê. Li gorî agahiyên Îdareya Taybet a Bajêr, ji ber berfê rêyên 79 cihên niştecihbûnê hatine girtin.

Tîmên têkoşîna bi berfê re ji bo vekirina van rêyan xebatên xwe didomînin.

(AY)

berfa zêde berfa zivistanê WAN colemêrg
